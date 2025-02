Milák bajba került, feljelentést tett a válogatott sportoló, az egyik szurkoló pucéran ugatná a Holdat – top híreink a sport világából

A Fradi kapusa túlélésről beszél

A Ferencváros labdarúgócsapata idegenben 3–0-s vereséget szenvedett a Viktoria Plzentől, és kiesett a labdarúgó Európa-ligából. A nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc visszavágóján alárendelt szerepet játszott, és csak erőlködött, küszködött a magyar bajnok. A mérkőzést követően Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője bocsánatot kért a drukkerektől, és kijelentette, ez a teljesítmény méltatlan a zöld-fehérekhez.

A Dibusz Dénes és Varga Ádám sérülése miatt pályára küldött Gróf Dávidot sokkolták a Plzben történtek. Az általában magabiztos, humoros játékos eléggé összetörten beszélt a vereséget követően. „Nagyon nehéz most bármit is mondani. A pályán néha úgy éreztem, mintha csak túl akarnánk élni. Tudtuk, hogy itt ezt nem lehet. Nem is értem.Erre nincsen semmilyen mentségünk. Ki lehet kapni, de erre nincsen magyarázat. Az bánt, egy ekkora esélyt kaptam én és a csapat is az élettől, hogy ilyen porondon megmutassuk magunkat, és a mai egy totális csőd! Nem csináltuk meg azt, amit az edzői stáb eltervezett” – fogalmazott a játékos.