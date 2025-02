Szoboszlaival rohamoz a Liverpool az Aston Villa otthonában! Aston Villa – Liverpool 2-2

Hiába lengette be a One Football, hogy (több társával együtt) Szoboszlai Dominikot, mint a Liverpool egyik kulcsjátékosát kihagyná a listavezető kezdőjéből Slot mester, nem jött be a jóslat: a Villa Parkban honfitársunkkal a kezdőben azért rohamoz a Pool, hogy növelje előnyét az üldözők (elsősorban a hétpontos hátrányban lévő Arsenal) előtt!

A két csapat összeállítása a következő:

Aston Villa: Martinez – Andrés Garcia, Disasi, Mings, Digne – McGinn, Tielemans – Marco Asensio, Rogers, Rashford – Watkins

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, MacAllister – Szalah, Jones, Szoboszlai – Diogo Jota

A Villa Parkban lejátszott utolsó nyolc bajnokiját nem vesztette el a Liverpool, Szoboszlaiék tehát jó eséllyel várták a találkozót – annál is inkább, mert a Mersey-parti klub az egyetlen Premier League-csapat, amely idegenben eddig nem szenvedett vereséget.

Még egy adalék, hogy mi, magyarok miért is várhatjuk bizakodva a találkozót? Ugyanis Szoboszlai Dominik az első PL-találatát éppen a birminghamiek ellen szerezte...

A mérkőzés első emlékezetes jelenete: a 2. percben Robertson beadása Andrés Garciát rendkívül érzékeny helyen találta el... – a szögletet követően a szokás szerint elöl ólálkodó Van Dijk bombázta kapu fölé.

Folyamatosan szorongat a Liverpool, az Aston Villa játékosai a félpályán is alig jöttek át.

Tíz perc elteltével magukhoz tértek a hazaiak, az első negyedóra második felében a Vörösök védői is gyakran voltak munkában.

A 17. percben felforrósodott a levegő: egy Rashford – Asensio – Rashford-összjáték utóbbi beadása után Robertsonról pattant a kapuba, ám kiderült: a korábbi Manchester United-támadó már lesen kapta vissza a labdát...

A 19. percben kis híján összehozta a Liverpool vezető gólját Szoboszlai Dominik! Curtis Jones remek labdával ugratta ki honfitársunkat, aki ugyan előbb érte el a labdát, mint Emilio Martínez, de végül a világbajnok argentin „győzött”...

A 26. percben Szoboszlai passzolt Robertsonhoz, akinek beadását Szalah kecsegtető helyzetben fejelte fölé.

A 29. percben viszont már nem hibázott az egyiptomi csillag – igaz, ehhez szükség volt Andrés Garcia kapitális hibájára is: a Villa spanyol védője ugyanis a saját térfelén – érthetetlenül – úgy passzolta vissza a labdát, hogy ezzel éppen Diogo Jotát ugratta ki, a védő egyből tudta, hogy nagy hülyeséget csinált, hiszen miközben a fejét fogta, a portugál köszönte szépen a lehetőséget, begurított és Mohamed Szalah (ki más?...) játszi könnyedséggel gurított a kapuba! Aston Villa – Liverpool 0-1.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Aston Villa 0-1 Liverpool | Salah



SALAH OPENS THE SCORING FOR LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/pJh6jXXmXe — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 19, 2025

Innentől kezdve szinte borítékolható a Liverpool sikere: ugyanis ahányszor előnyt szerzett a bajnokságban – mindig győzött!

Mindenesetre a 38. percben máris egyenlített az Aston Villa: egy szögletet követően addig, addig pattogott a labda a Pool tizenhatosán belül, míg Szoboszlai éppen Youri Tielemans elé fejelte a labdát, aki egy pattanás után a hosszú sarokba bombázott! Aston Villa – Liverpool 1-1.

Érdekesség: a Villa belga légiósa az Arsenal után a másik bajnokaspiráns ellen is betalált.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Aston Villa 1-1 Liverpool | Tielemans



TIELEMANS HAS EQUALIZED FOR ASTON VILLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/Wg87yoYnQa — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 19, 2025

A hosszabbítás harmadik percében fordult a kocka: McGinn szerzett labdát a félpályánál (nagyon úgy tűnt, hogy kézzel sodorta el MacAllister elől), majd Oliver Watkins Digne elé tolta a labdát, akinek a beadására a házi gólkirály remekül érkezett, és védhetetlenül fejelt a kapu jobb sarkába! Aston Villa – Liverpool 2-1.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Aston Villa 2-1 Liverpool | Watkins



WATKINS HAS GIVEN ASTON VILLA THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/ZXW7qa1SWt — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 19, 2025

SZÜNET UTÁN

Az első helyzet újra a birminghamiek előtt adódott: egy előre vágott labdára a villámgyors Rashford startolt rá, Alisson rosszul számította ki a pozíciót, a válogatott támadó elsodorta előle a játékszert, ám hiába ívelt az üres kapura, Konaté kifejelte a labdát.

Nem meglepő, hogy szorongatott a Liverpool, egymás után jöttek a szögletek, majd az 57. percben Szoboszlai éles lövését ölelte magához Martinez!

A 60. percben Diogo Jota pörkölte rá a labdát 17 méterről, a löket a felső kapufáról pattant a kapu mögé.

Rá egy percre azonban már nem volt menekvés: Trent Alexander-Arnold tolta ki a labdát Szalah elé, majd visszakapta, és a jobbhátvéd lövése Mings lábán megpattanva a kapuba vágódott! Aston Villa – Liverpool 2-2.

⚽️ GOAL: Trent Alexander-Arnold

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 2-2 Liverpoolpic.twitter.com/JksWtOfUOG — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 19, 2025

Sőt! Egy percen belül a vezetést is visszavehette volna a Liverpool: a hazaiak 16-osán belül Szoboszlai és Szalah passzolgatott, végül a mi fiúnk próbálkozása lepattant a védőkről.

A 69. percben újra Szoboszlai Dominik főszerepben! Egy kiugrás után önzetlenül a csereként beállt Darwin Núnez elé tolta a labdát, ám az uruguayi az üres kapu fölé bombázott!

A 71. percben már Alisson bizonyíthatott: a szintén csereként beállt Malen ugrott ki a jobb szélen, éles szögből kapura lőtt, de a brazil kapus hárított. Az asszisztens ugyan lest jelzett, ám ha gól születik, a VAR simán felülbírálta volna az ítéletet!

A 74. percben a nem élete meccsét játszó Mingstől Núnez szerezte meg a labdát, kissé kisodródva kiugrott, ám a kapuját messzire elhagyó Emilio Martínez remekül söprögetett.

A 80. percben Alisson remek kirúgása után Szalah került gólhelyzetbe, de ő Núnez elé tolta a labdát, aki Szoboszlai elé passzolt, ám a Pool 8-asa nem egészen erre számított...

Nyitókép: MTI/AP Jon Super