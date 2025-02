Angliában már tudni vélik: Szoboszlai szériája véget ér szerdán (VIDEÓ) 

Mivel a Liverpool a legjobb nyolc között zárt, sőt, az első helyen végzett a Bajnokok Ligája alapszakaszában, szerda este nem kell pályára lépnie a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, ennek ellenére nem maradnak tétmérkőzés nélkül a klub szurkolói, ugyanis az Aston Villa elleni előrehozott bajnokit tudják le Szoboszlaiék.

Ám elképzelhető, hogy

e mérkőzésen véget érhet a magyar válogatott csapatkapitányának liverpooli menetelése

– a One Football nevű szakportál mindenesetre erre tippel.

Legalábbis abban az értelemben, hogy Szoboszlai sorozatban hat bajnoki után (ebből ráadásul négy mérkőzést végigjátszott, emellett pályára lépett a Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, valamint az Accrington elleni FA-kupa-meccsen) kimaradhat a Pool kezdőcsapatából.

A One Football szerint ennek fő oka az lehet, hogy posztriválisa, Curtis Jones visszatérhet az eltiltásából, és ez Arne Slotnak jó indok lehet arra, hogy pihentesse az utóbbi időben „agyonszerepeltetett” Szoboszlait, még akkor is, ha az Aston Villa elleni találkozót megelőző utolsó tréningen remekül mozgott, és hatalmas gólt is lőtt!

Érdekesség:

honfitársunk utoljára január 5-én, a Manchester United elleni bajnokit hagyta ki

– ekkor betegség miatt nem számíthatott rá a Liverpool holland menedzsere.

A szakportál Szoboszlai mellett Andy Robertson (őt Kosztasz Cimikasz pótolhatja), valamint Diogo Jota (a portugál támadó helyett Darwin Núnez kezdhet) mellőzését tippeli – meglátjuk, mi valósul meg ebből az este 20.30-kor kezdődő bajnokin.

