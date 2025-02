Böde Dániel teljesítményét nemcsak Magyarországon, de egész Európában megirigyelhetik

Én soha nem mondanám le a válogatottságot. Ha két mankóval kellene menni, akkor is mennék, a hazádért játszani a legnagyobb megtiszteltetés szerintem

– nyilatkozta még tavaly, az Európa-bajnokság előtt.

A helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy Rossi elsősorban az általa jól ismert játékosoknak szavaz bizalmat, ráadásul az NB I-ben szereplőktől azt is elvárja, hogy állandóan és sokat szerepeljenek – márpedig Böde Dániel a maga meccsenkénti 36 percnyi játékidejével nem biztos, hogy megfelel ennek a kritériumnak. „Mindenki előtt nyitva van a válogatott kapuja, minden a fiúkon múlik. A nemzeti csapatba azokat hívom meg, akik a minőség mellett egyéni kvalitásokkal is rendelkeznek” – jelentette ki a kapitány nemrégiben az M4 Sportnak. Hozzátette: ha meghív 10 labdarúgót a magyar bajnokságból, akkor annak a tíznek folyamatosan pályán kell lennie és kiemelkedőt nyújtania. A külföldi ligák tekintetében a minőségkülönbség miatt viszont már akkor is figyelembe vehetők a légiósok, ha mérkőzésenként jóval kevesebb időt töltenek pályán.

