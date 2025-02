A titokzatos világrekorder, aki szinte mindent elért a pályán – a legfontosabb céljait azonban még üldözi

Üzleti befektetéseiből is hasonló léptékű bevételekre tesz szert, a beszámolók szerint 2024-es év végére Cristiano Ronaldo nettó vagyona 550-650 millió dollárt tett ki. Vállalkozásai rendkívül sokszínűek: bérelhető magánrepülőgépek (a bérleti díj óránként háromezer euró) mellett egészségügyi, illetve tech startupokba és energetikai cégekbe is fektetett be. Edzőteremláncot indított, közben hajklinikát nyitott Spanyolországban, majd Portugáliában, hogy a transzplantációs szolgáltatásokkal segítse az embereket önbecsülésük javításában.

Az Eb-győztes futballista a világ több pontján, Ibizán, Beverly Hillsben, Dohában és Madridban is egyedülálló gasztronómiai élményt kínál az éttermeiben,

ráadásul a projektben jó nevű partnerekkel fogott össze: társa például a teniszlegenda Rafael Nadal, az egykori világklasszis kosárlabdázó, Pau Gasol és a világhírű énekes, Enrique Iglesias. És akkor még nem beszéltünk a divatprojektjéről: a CR7 néven futó népszerű, világszerte ismert márka termékek széles skáláját gyártja: többek között ruhát, cipőt, parfümöt, szemüveget és egyéb kiegészítőket. Nem utolsósorban pedig egy szállodalánc is köthető a nevéhez, amely először Madeira fővárosában, Funchalban, majd Lisszabonban, Madridban és New Yorkban is megnyitotta a kapuit.