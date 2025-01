Bölöni László a Mandinernek elárulta, miért nem lett Magyarország szövetségi kapitánya – interjú

Nem engedték pályára lépni?

Azért vagyok óvatos, mert az önéletrajzi könyvemben, ami készülget, és most már a vége felé jár, ezt is elmesélem. Nem szeretném előre lelőni a poént. Annyit elárulhatok, hogy akadtak kritikus pillanatok, de végül ugyanaz a román később megfogott és visszahozott a válogatottba.

Olyan is előfordult, hogy Románia magyar szövetségi kapitánya hagyott ki a csapatból, mert felülről ultimátumot kapott: „Ha behívja Bölöni Lászlót, akkor hívja be Tőkés Lászlót is!” Erre csak azért sem küldött meghívót.

Hogyan tudta ezeket a helyzeteket elviselni, megemészteni?

Én ittam meg a levét, mégsem vádolok senkit. Kemény időszakok voltak, talpon kellett maradni – nekem is, nekik is. Mindenki átélt nehézségeket, a románok is és a kisebbség is. Ezért erről nem akarok sokat polemizálni. A futballból a politikát – ha lehetséges – ki kell hagyni! Nem is csak a futballból, hanem a sportból.

Maradjunk akkor kifejezetten a focinál! Melyik a legkedvesebb élménye?

Labdarúgóként többet tudok kiemelni, mert én voltam az első román válogatott, aki száznál is több mérkőzésen lépett pályára. Erre büszke vagyok. Hogy aztán jöttek mások, és túltettek rajtam, hát bravó, nagyszerű, örvendek nekik! Számomra akkor is jelentett valamit. Ahogy az is fontos nekem, hogy én vagyok a második magyar a Földön, aki megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, a Bajnokok Ligája elődjét. Azt is nagy becsben tartom, hogy néhányszor engem választottak az Év labdarúgójának.

Edzőként többek között portugál és belga bajnok lett. Irányította a Sporting Lisszabont, az AS Monacót, egyéb francia, belga, görög és arab csapatokat. Ismert, hogy felfedezte és mély vízbe dobta Cristiano Ronaldót, de játékosa volt Joao Pinto, Raphaël Varane, Axel Witsel, Ricardo Quaresma, Petr Cech és Rui Jorge is. Egyenes út vezetett egy marosvásárhelyi fogorvosnak a kispadra?