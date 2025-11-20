Orbán Viktor alaposan belecsapott: csak két út maradt! (VIDEÓ)

Hahó, Harcosok! Tegnap este háborúellenes aláírásgyűjtés Vácrátótón, Rétvári Bencénél. A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van, aki békét akar! Bence száguld. Csak el ne bízza magát… – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy csütörtökön délelőtt a Műcsarnokban kiállítással tisztelegtek Makovecz Imre emléke előtt, aki ma lenne 90 éves.

– Gyönyörű kiállítással tisztelgünk a Mester emléke előtt – írta a kormányfő.