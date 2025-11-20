Orbán Viktor alaposan belecsapott: csak két út maradt! (VIDEÓ)

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Sűrű csütörtöki programjáról számolt be a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a miniszterelnök, aki délelőtt Makovecz Imre emléke előtt tisztelgett a Műcsarnokban megnyílt kiállításon, délután a Fidesz elnökségi ülésére siet, este nyolckor pedig egy podcast-beszélgetésen vesz részt, amit élőben is követni lehet majd.
Hahó, Harcosok! Tegnap este háborúellenes aláírásgyűjtés Vácrátótón, Rétvári Bencénél. A brüsszeli nyomás egyre nő, mindenkire szükség van, aki békét akar! Bence száguld. Csak el ne bízza magát… – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.
A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy csütörtökön délelőtt a Műcsarnokban kiállítással tisztelegtek Makovecz Imre emléke előtt, aki ma lenne 90 éves.
– Gyönyörű kiállítással tisztelgünk a Mester emléke előtt – írta a kormányfő.
További csütörtöki programjairól ezt közölte: délután Fidesz-elnökségi.
Öt hónap van a választásig. Két út áll előttünk. A magyar, szuverenista: béke, biztonság, családtámogatás, édesanyák adómentessége, Otthon Start, 13. és 14. havi nyugdíj, kkv-k támogatása. Ezek vagyunk mi. A Tisza a brüsszeli úton jár: támogatják a háborút, Ukrajna uniós tagságát és a bevándorlást. Adókat emelnének, a pénzt elvennék az emberektől, és Ukrajnába küldenék
–
hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor elárulta, 20 órakor Van-e élet a halál után? címmel egy podcast-beszélgetésen vesz részt Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal.
A beszélgetést élőben lehet majd követni a miniszterelnök közösségi oldalán. Végezetül megjegyezte, állítólag a Tisza Párt balhéra készül csütörtökön Piliscsabán, ahol Menczer Tamás, a lázári úton járva nyílt fórumot tart majd.
Meglátjuk, mit tud a szóvivő.
– tette hozzá Orbán Viktor.