Több mint foci – folytatódik a hatvanmilliárd forintos biznisz

Ne legyen kétségünk: a foci Magyarországon is üzlet. Körülbelül 60 milliárd forintos – ennyi volt az NB I.-es klubok összbevétele 2023-ban. Tizenkét csapaté.

Azzal nem mondunk újdonságot, hogy a Ferencváros vezeti a rangsort 16,6 milliárddal, és sorozatban hetedik, összességében pedig a harminchatodik bajnoki címére hajt. A rajt előtt szinte mindenki azt tippelte, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan ismét unalomba fullasztja a bajnokság küzdelmeit, egyelőre azonban nem ez a forgatókönyv látszik megvalósulni.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nemzetközi összehasonlításban a hazai első osztály bevétele a középmezőnyben helyezkedik el. A 2022-es üzleti évben a honi futballegyesületek átlagos működési bevétele 10,1 millió euró volt, ami mai árfolyamon 4,2 milliárd forint. A legnagyobbat a Fradi és a Fehérvár kaszálta, leginkább az európai kupaszereplésnek köszönhetően.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Hatalmas összegek

Az FTC nagy sikerkorszaka a 2019–2020-as idénytől számítandó, azóta jönnek az eredmények a kontinentális sorozatokban: egy Bajnokok Ligája-, négy Európa-liga- és egy Konferencialiga-csoportkörös szereplés. Ezeknek jótékony hatásuk van a pénzügyi mutatókra is – a 2020-as BL-kaland például 7,6 milliárd forintot hozott a konyhára. „Ha pusztán a számokat nézzük, akkor rendben vagyunk, mert a múlt évnél még jobban szerepeltünk a bajnokságban a megszerzett pontok tekintetében, s a nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményeink” – állapította meg Kubatov Gábor klubelnök 2024-es évértékelőjében. Nála azonban mindig félig tele a pohár, és bevallása szerint lehetőségként tekint a változásokra – abból pedig akad bőven. A fideszes politikus 2011 óta irányítja a zöld-fehéreket, és már kezdetben azt tűzte ki, hogy a nemzetközi porondon is ütőképes csapat épüljön. Évértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy mindig van egy árnyék – utalva arra az esetre, amikor az FTC egy hét alatt tíz gólt kapott: ötöt a Debrecentől, majd ötöt a görög PAOK-tól.

A minőségi futballhoz szükség lenne stabilitásra is, már­pedig a Ferencváros edzőkeringője nem ezt segíti elő. A holland Pascal Jansen tavaly júniusban vette át az irányítást, de fél évvel később, szilveszter napján odébbállt, miután a világ egyik legnagyobb futballkonszernje kivásárolta szerződéséből.

Az elnök elárulta, ezen a szinten nagyon sok pénzt, 500 millió forintot kaptak Jansenért, ezért ha nem is örömmel, de elengedték a New York City FC-hez. „Nem titok, úgynevezett tükörszerződéseket kötünk: például ha idő előtt elbocsátunk valakit, nekünk is ki kell fizetnünk mintegy félmilliárd forintot az edzőnek. Tehát

amikor a lelátóról kiabálják a szurkolók, hogy »azonnal rúgjátok ki!«, akkor félmilliárd is kockán forog”

– magyarázta. Ez év elejétől az egykori klasszis támadó, az ír Robbie Keane kezében van a marsallbot.