Horthy Miklós fia is rajongott a kommunisták által elsorvasztott játékért

Szabó Viktor történész szerint Kun Béláék kiemelt sportágként kezelték a gyeplabdát, de erre is volt magyarázat. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A Tanácsköztársaság bukása után ismét ideológiáktól mentesen játszották a gyeplabdát itthon, jobbára a nagypolgári réteg. Gróf Bethlen István miniszterelnök fia is gyeplabdázott, de azt is tudni lehet, ennek a játéknak hódolt ifjabb Horthy Miklós is, a kormányzó pedig rendszeresen kijárt a fia mérkőzéseire. A gyeplabdázók szövetsége 1924-ben alakult, öt évvel később rendezték az első hazai bajnokságot, 1936-ban, a berlini olimpián pedig az előkelőnek mondható 7. helyen végzett a férfiválogatott. A II. világháború után