„Azt írta Ungváry Krisztián, hogy olyan vagyok, mint Rákosi felesége.

Ezt csak azért emelem ki, mert orvosi ló esete.

Kezdjük ott, hogy Ungváry Krisztián könyveit faltam. Több filmünkben is szerepel szakértőként. A Biszku-film bemutatóján pénzt gyűjtöttünk neki, mert beperelte egy ügynök, akiről leírta, hogy ügynök volt. Az ügynök megnyerte a pert és Krisztiánnak kellett fizetni.

Tehát innen indult a kapcsolatunk.

Elfogadom, hogy mérges és sértett. Kirúgták.

Az 56-os Intézetet kifezetten kedveltem, tiltakoztam a megszüntetése ellen.

Krisztiánt egy ideig követtem, de aztán annyira elvadult dolgokat kezdett írogatni, hogy inkább kikövettem.

Akkor aztán eljutottunk a jelenig. Megírtam, hogy nem az a megélésem, hogy ugyanaz a cenzúra, meg diktatúra van, mint a kommunizmusban, ugyanis Geszti ezt nyilatkozta.

Gondolom ezt egy történésznek nem kell elmagyarázni. A kommunizmusban anyukámat nem vették fel maximális pontszámmal az egyetemre, mert X-es volt, keresztény értelmiségi. A kommunizmusban börtönbe zártak, ellehetetlenítettek a véleményedért. Nem mehettél sehova, csak fizikai munkásnak.

A kommunizmus és a jelen rendszer között szerény véleményem szerint SEMMI hasonlóság nincs.

Ha valakit kirúgnak az állásából, az mindig szomorú, de úgy, ahogy a piaci cégeknél, az állami cégeknél is joga van a munkáltatónak eldönteni, hogy kivel dolgozik.

Persze, ha csak politikai alapon kirúgnak egy óvónőt (bár nem ismerem a részleteket) – azzal nem értek egyet, de SEMMI köze a kommunizmushoz.

Na most, van egy megélésem, vannak kifogásaim a jelenlegi rendszerrel szemben, pl. ha nem képességek, hanem lojalitás alapon tesznek embereket pozícióba, az zavar. De ugyanakkor azt is látom, hogy szabadon szídhatja mindenki a rendszert és ez így is van jól.

Na most Ungváry szerint, mert nekem ez a megélésem, olyan vagyok, mint Rákosi felesége.

A történész szerint egy kommunista diktátor felesége, olyan, mint én.

Hát…

Érdekes.

Tőlem egyébként mindenki azt ír, amit akar, de azért Uraim, nem ártana gondolkozni, mielőtt odapüfölünk valamit a nyilvánosságnak.”

