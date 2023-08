A népszerű Tungsram strand bejárata egy 1961-ben készült fotón.

A strand népszerűségét a II. világháború után fokozta, hogy a Tungsram dolgozói kedvezménnyel, reggel hat és negyed nyolc között pedig ingyen használhatták, sőt, az újpesti, angyalföldi és újpalotai lakók is ingyen pancsolhattak kora reggel. Nem mellékesen sokszor járt a strandon több újpesti focista is, így Bene Ferenc, később pedig Törőcsik András is, és a strand nagymedencéjében rendszeresen pólómeccseket tartottak. 1988-ban például a strandon fogadta a Tungsram a Szolnok együttesét a bajnoki elődöntőben, a fürdőzők pedig örömmel vették az ingyen látványosságot. A tízezer napi látogatóra méretezett strand sokszor tömve volt, és kevesen tudják, hogy egy közkedvelt magyar film jeleneteit is a területen vették fel. Az 1966-ban bemutatott Hideg napok című alkotásban Latinovits Zoltán és Darvas Iván is főszerepet játszott.

A strand mindennapjaihoz hozzátartozott Csukor László úszómester is, aki ötven éven át látta el a feladatát.

Ő egyébként több ember életét is megmentette, egy esetben pedig lovakat is partra segített

Történt, hogy a strandhoz közel első Duna-szakaszon egy szekér belezuhant a folyóba. Csukor nem tétovázott, nemcsak a bakon ülőt mentette ki, de a lovakat is, amelyeket mélybe húzott a szekér. A víz alatt, késsel vágta el az istrángot, így az állatok is megmenekültek.

Így néz ki az egykori versenymedence manapság

A Tungsram strand életében aztán a rendszerváltás elhozta az agóniát. A gyárat az amerikai General Electric vásárolta meg és a strandban már nem láttak fantáziát.

Azóta tart a kálváriája. Végül 2004-ben zárták be

Az épületek, medencék azóta szinte az enyészetté váltak. Az egyik üres, gazzal benőtt medencében még látható a strand egyik látványossága, a gomba, ám az állapota annak is lehangoló. A most felröppent hírek szerint megint megpróbálják értékesíteni a területet, ám arra kevés az esély, hogy ismét benépesedjen a Tungsram strand, ahol egykor Bene Ferenc focizott és Latinovits Zoltán forgatott filmet…