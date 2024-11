„Szélhámosság!” – óriási pofont kapott Hosszú Katinka a magyar pólólegendától, de ő sem maradt adós a válasszal

Tusup mindezt számokkal is alátámasztotta, bizonyítandó, hogy Hossú akkor érte el legjobb eredményeit, amikor együtt dolgoztak. Erre az úszónő is válaszolt, többek közt úgy érvelve, hogy már közös munkájuk előtt is nyert egy világbajnoki címet, és egyébként épp a huszas éveiben dolgoztak együtt, amely egy úszó fénykora. „Megértem, hogy Shane egóját bántja, hogy a karrierjét tekintve közös munkánk előtt és után sajnos nem tudott eredményt elérni, mint úszó, edző, golfozó vagy bokszoló.” – fogalmazott.