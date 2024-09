Újabb csatába csöppent Hosszú Katinka – bonyolódik a kiskorúaknak üzengető edzője ügye

Tehát, Hosszú szerint az úszószövetség most, amikor az említett tréner már nem dolgozik az Iron Swimnél, ellene indított támadásra használja a botrányt, és a szövetség annak ellenére, hogy ők jelezték a problémát, hónapokig nem indított eljárást az ügyben.

De miért támadná a MÚSZ Hosszú Katinkát? A válasz az érintett szerint egyszerű:

Wladár Sándor – MÚSZ elnöke nemrégiben megtörtént burkolt fenyegetéséből kiindulva, számítottam a felém irányuló támadásra”

– áll Hosszú Katinka bejegyzésében.

De mit nevez a háromszoros olimpiai bajnok sportoló „burkolt fenyegetésnek”? Nos, minden bizonnyal a MÚSZ-elnök augusztus 19-én a párizsi olimpiai játékok végén rendezett sajtótájékoztatón elhangzott mondatait.

Egy elnöknek kötelessége, hogy jót tegyen, de úgy tűnik az is, hogy nyelje a gyalázatot. De már nem sokáig. Hogy mit fogok csinálni? Hamarosan elárulom. Hosszú Katinkának olimpiai bajnokként tudnia kellett volna, hogy az olimpia közepén kijönni egy ilyen acsarkodó levéllel, mekkora károkat okoz.

Ő is megkapta a támogatást a felkészüléséhez, pedig nem érdemelte ki az idejével, de több edzőtábort is finanszíroztunk számára. Erről elnöki hatáskörben döntöttem. Az, hogy SMS-ekben is gyalázkodik és »szarjankózik«, az nem elegáns. Hozzáteszem, a Duna Arénában óriási kedvezménnyel tud építkezni, ami igen nagy szó, a mai viszonyokat figyelembe véve” – fogalmazott Wladár Sándor.