„Hazudunk vagy nem beszélünk” – így reagált Wladár Sándor a Milák-ügyre!

Ennek kapcsán a szövetség elnöke kijelentette:

„Egy elnöknek kötelessége, hogy jót tegyen, de úgy tűnik az is, hogy nyelje a gyalázatot. De már nem sokáig. Hogy mit fogok csinálni? Hamarosan elárulom. Hosszú Katinkának olimpiai bajnokként tudnia kellett volna, hogy az olimpia közepén kijönni egy ilyen acsarkodó levéllel, mekkora károkat okoz. Ő is megkapta a támogatást a felkészüléséhez pedig nem érdemelte ki az idejével, de több edzőtábort is finanszíroztunk számára. Erről elnöki hatáskörben döntöttem. Az, hogy SMS-ekben is gyalázkodik és „szarjankózik”, az nem elegáns. Hozzáteszem, a Duna Arénában óriási kedvezménnyel tud építkezni, ami igen nagy szó, a mai viszonyokat figyelembe véve” – mondta Wladár Sándor.

