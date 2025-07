„Öncélú és gusztustalan támadás” – Wladár Sándor reagált a magyar úszósportot érintő pedofilbotrányra

Mint korábbi cikkünkben írtuk: Batházi arról is beszélt, hogy az akkor kiskorú Wladárnak szexuális viszonya volt Széchy Tamással. Azt azonban kifogásolja, hogy az elnök vezető sportdiplomataként azt vallja, Széchy dolgaival nem kell foglalkozni, csak az eredményeivel, miközben több tucat áldozatról van szó.

Batházi Tamás a Facebookon is kifejtette véleményét, bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük:



„A szexuális viszonya valakinek, sérthetetlen és magánügy. Elnök úr esetében azért kellett erről beszélni és azért lett közügy, mert

1. Az úszó szövetség elnökeként a magyar úszósportot képviselve,

2. A Magyar Olimpiai Bizottság általános alelnökeként az egyetemes magyar sportot képviselve,

azt nyilatkozta, hogy Széchynek voltak dolgai, de azzal nem kell foglalkozni, kizárólag a szakmai örökségével, és sikerekkel, amit »ránk hagyott«.

Mondta ezt egy pedofil edzővel kapcsolatban, akinek ismerte szexuális hajlamú közeledését a fiú versenyzői irányában, mivel neki is volt vele személyes tapasztalata 18. életévének betöltése előtt és után is, így nem mondhatja, hogy nem tudott róla. Tapasztalta és látta a brutális testi fenyítéseket is. Ezek a vállalhatatlan dolgok, mind Széchy edzői módszereinek, munkásságának a része volt, nem csak a sikerek.

Egy sportdiplomácia vezető, nem mondhat ilyet, hogy ezzel ne foglalkozzunk a mai világban, és hamis képet állítva példaképnek állítsák be a jövő nemzedékének.

A kimondott szónak ereje van. Van egy álmom, sokunknak álma, hogy egy olyan országban élhetünk, hogy mindenki felelősséget vállal a társadalom előtt.

A Magyar Úszószövetség nem reklámozhat egy köztudottan pedofil edzőről szóló könyvet, amiben már a címében is örökségről és életműről írnak, a valóságot eltorzítva hiszen a brutális fenyítésekről, szexuális molesztálásokról nem írnak benne.

Vérlázító és gyomorforgató... szó szerint!

A társadalom, a sportpolitika és az ország politikai vezetésének el kell döntenie, hogy morálisan, erkölcsileg ez, hogyan lehetséges, és a továbbiakban támogathat-e egy olyan szűk vezetői kört, akik ezt megtették és a társadalom széles nyilvánosság előtt egy pedofilt népszerűsítettek, illetve népszerűsítenek most is egy államilag finanszírozott civil szervezet élén, az áldozatokkal mit sem törődve!?”

Batházi szavaira Wladár Sándor a közösségi oldalán reagált. Ezt a Facebook-bejegyzést is tartalmi változtatás nélkül közöljük:



„Bántó és gusztustalan az a rágalom, amivel most a korábbi főtitkár megpróbálja körbehaknizni a médiát. Szerencsére vannak jobb érzésű újságírók, kommentelők, véleményvezérek, akik nem akarnak felülni a kattintás-vonatra és inkább a valósággal foglalkoznak, mintsem hogy teret adjanak mindenféle szemétnek. Az ügyvédemmel természetesen már egyeztettem, hogy milyen lehetséges jogi lépéseket tehetünk a közeljövőben.

És lehet, hogy a rágalmazóm örömmel reagál majd minderre, hogy még tovább folytathassa a fröcsögést, de én nem szeretném neki megadni azt az élvezetet, hogy a médiában minél tovább napirenden tarthassa ezt a témát. Éppen ezért részemről lezártnak tekintem az ügy nyilvános részét, engedelmetekkel nem szeretnék többet megnyilvánulni a témában, és kérem mindenkitől ennek tiszteletben tartását. Ugyanakkor azt megígérem, hogy kezdeményezni fogom egy független vizsgálóbizottság létrehozását, amelynek akár anonim módon, akár személyesen bárki elmondhatja, ha valamilyen sérelem érte őt a múltban.

((Azt pedig csak zárójelben, mindennek a margójára: a magyar úszósport elmúlt több mint százéves történetében elsőként hoztam létre a gyermekvédelmi programunkat, amelyet idén már edző- és szakember-védelemmel is kibővítettünk. Az elmúlt hét évben a szakma legkiválóbbjai vizsgáltak ki minden egyes ügyet kellő alapossággal; a hazai és nemzetközi környezetet ismerve bizton állítom, hogy élen járunk ezen a területen. Ezért is fáj annyira ez az öncélú és gusztustalan támadás…))”

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA