Nyitókép: TV2

Hosszú Katinka is szerepel majd a TV2 Dancing With The Stars című táncshowműsorának következő évadában – számolt be az Origo. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó, akiről mostanában leginkább az úszószövetség vezetése és közte kialakult konfliktus egyre újabb és újabb fejezeteivel kapcsolatban jelennek meg hírek, nagyon várja a műsort.

„Meg akarok tanulni táncolni, ez is szempont volt, amikor elvállaltam a felkérést.

A kamerák előtt már megfordultam, de javarészt a vízben, ilyen szerepkörben még sosem voltam. Nagy kihívás lesz, kíváncsian várom” – fogalmazott a sportoló.