Rasovszky Kristóf: Hosszú Katinka megvárhatta volna a levelével az olimpia végét!

Nyitókép, fotó: MTI/Balogh Zoltán

A tízkilométeres hosszútávúszásban aranyérmet szerző klasszisunk a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában elárulta: az olimpia után Szerbiában pihentek a feleségével, ahol az úszást nem erőltette, de a kajak és a SUP azért előkerült...

A tízkilométeres táv a célba érkezés miatt is emlékezetes marad: Betlehem Dáviddal egymás nyakába borulva ünnepelték a diadalt. Erre a jelenetre így emlékszik Kristóf:

„Azzal, hogy együtt végeztünk a dobogón, egy két éve kergetett álmunk vált valóra. Már régóta szerettünk volna együtt ünnepelni egy nagy verseny végén, legyen az Világkupa, Eb- vagy vb, de valahogy sosem ment. Ha az egyikünknek jól jött ki a lépés, akkor a másiknak biztos nem.

Az, hogy pont az olimpián sikerült, az teljes eksztázist jelentett, és abban az ölelésben benne volt mindaz, amin együtt keresztülmentünk az elmúlt években”.

Rasovszky azt is elárulja: pályafutására óriási hatással volt Risztov Éva 2012-es londoni ötkarikás diadala.

„Éva sikere új utakat nyitott, többek között előttem is, és meg kell említeni Olasz Annát is, az ő huszonöt kilométeres vb-ezüstjét, meg a temérdek érmét. Összességében pedig az dobott nagyot a nyílt vízi úszáson, hogy 2008-ban bekerült az olimpiai programba, és azóta is folyamatosan bővül, erősödik a mezőny, tehát ami tegnap elég volt a sikerhez, az holnap már nem biztos, hogy elég lesz” – mondta.

„Abban az ölelésben minden benne volt” Fotó: Origo/Csudai Sándor

Kihagyhatatlan téma volt Hosszú Katinka nyílt levele, amelyet háromszoros olimpiai bajnokunk még a tízkilométeres verseny előtt hozott nyilvánosságra, amely a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya, Gellért Gábor szerint éppen Rasovszkyt zavarta meg legjobban. Kristóf minderre így emlékszik:

„Mindenkinek joga van a véleményhez és annak kinyilvánításához, ezt nem is szeretném vitatni, de az időzítés tényleg nem volt a legszerencsésebb.

Lementek a medencés versenyek, következtünk mi, és azt éreztem, hogy az úszósportban a fókusz megint nem rajtunk, az olimpián következő versenyeinken volt, hanem valami máson. Nem tudom, hogy egy ilyen levélnek van-e jó időzítése, de talán meg lehetett volna várni vele az olimpia végét”.