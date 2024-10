Az eszköz, ami több ezer embert tesz munkanélkülivé a világon: magyar szakember tisztázza a részleteket!

Az ATP – a férfiak legnagyobb profi tornáit menedzselő világszervezet – viszi a prímet a témában, a többi szervezet pedig szép lassan beáll(t) a sorba. Az ATP a profitenisz területét érintő más kérdésekben kap épp elég kritikát, de ennek a – problémáit eltakaró – fejlesztésnek legalább az élére állhatott.

Milyen hatással lesz ez a teniszre?

Egy fontos emberi tényező kikerül belőle, gépiesebbé, személytelenebbé válik a játék a legfelsőbb szinten. Az érzelmi túlhevítettsége biztosan csökkenni fog, az így a laboratóriumokra jobban emlékeztető környezetben a játékosok kevésbé tudják majd kitölteni a frusztrációjukat valaki(ke)n a mérkőzések közben, és ez nem biztos, hogy jót tesz majd nekik. Egyúttal remélhetőleg a viták azért csökkennek majd, egészen addig, ameddig maximálisan megbíznak a rendszerben a játékosok. pedig hosszabb távon unalmasabbá teheti majd a mérkőzéseket.

Egy ennyire fontos emberi elem kivételével mindenesetre nagyon óvatosan lenne érdemes bánni.

Teniszbíróként mit gondolsz a döntésről?

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a felelősséget mindig is vállaló játékvezetőnek könnyebb dolga lesz, nem kell kontrollálnia, felülbírálnia a szerinte téves vonalbírói ítéleteket. Hozzáteszem, minden bíró tévedett már, ez egyszerűen benne van a működésben. Mivel a vonalbírók nemcsak a vonalakat nézték, hanem a pályán a „környékükön” zajló egyéb eseményekkel is foglalkoztak (labdaszedők instruálása és segítése, törölközők elhelyezése, játékosok és nézők viselkedése, edzői magatartás, tanácsadások kordában tartása stb.), és szükség esetén „jelentettek” bármely ügyben, azzal bőven könnyíthették a fent ülő kolléga dolgát. Ha ezt is figyelembe vesszük, már nem is biztos, hogy annyira előnyös számukra a változás – mondjuk

a játékvezetők többsége ellenzi is.

Egy játékvezető sokkal több dologra kell figyeljen, mint azt a nézők gondolják.

Fontos tudni, hogy minden vonalbíró egyúttal játékvezető is, a maga szintjén.

A vonalbírói munkakör eltörlésével jóval nehezebb lesz pótolni magasabb szinteken a játékvezetőket. Ezzel Ausztráliában állítólag már most is küzdenek.

Az a hír járja, 30 százalék körüli a rendszerből kilépő bírók aránya, amióta elvették a GS- és a nagyobb profi tornákon a vonalbíráskodási alkalmakat.

Nagyon jó lépcsőfokot jelentettek ezek a lehetőségek ahhoz, hogy a bírók beleszokjanak a versenyek légkörébe, mielőtt fel kellett ülniük levezetni egy-egy meghatározó mérkőzést. (A játékosok sem egyből a csúcson kezdenek.)

Egyébként a teniszbírónak egyedül ülve a székben gyakran kell kritikus helyzetben döntenie a kisebb versenyeken is. Ott magára van utalva. Képzeljünk el egy kemény pályás kisebb profi versenyen egy 200 km/h feletti sebességgel becsapódó szervát – ott szinte sohasem dolgoznak vonalbírók! Ezt szokni kell. A tenisz számolási szisztémájából adódóan egy mérkőzésen többször is adódhatnak egészen kiélezett szituációk.

Ki fogja ezeket vállalni, és hogyan fogja ezeket megszokni, ha nincs ott a nagyobb versenyek légköre és egyben motivációja?

Abba most (még) nem mennék bele, hogy idővel a játékvezetőket is ki akarnák váltani egyesek. Végső soron még idáig is fajulhat a helyzet...