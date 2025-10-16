Bajban az osztrákok: ezzel a döntéssel a magyarokat is nehéz helyzetbe hozhatják

Hiába mutogattak a magyarokra az osztrákok, mégis bizalmat szavaztak nekik
A hivatalos indoklás szerint a közelmúlt sikerei vezettek a szerződéshosszabbításhoz.
Döntött a szövetség: a magyarszabály mintájára módosított Ausztriában.
Nagy változásokat jelentettek be Ausztriában: a helyi szövetség döntésének értelmében az osztrák labdarúgó-bajnokságban a következő szezontól már nem feleződnek meg az alapszakaszban gyűjtött pontok a felső- és alsóházi rájátszásra, illetve módosítják az MLSZ „magyarszabályához” hasonló osztrák kalapot, amely a fiatalok játékperceinek megfelelően osztja el a központi anyagi támogatásokat.
Mint írják, az osztrák válogatottban figyelembe vehető U22-es játékosok játékperceit háromszoros, az U24-es játékosokéit kétszeres, az U26-os játékosokéit pedig egyszeres szorzóval veszik figyelembe.
Azt is bejelentették, hogy megszűnhet az osztrák ligában a VAR-rendszer, ezzel is csökkentve a kiadásokat. Miután a közelmúltban sikerült megállapodni a folyatásról a fizetős Sky csatornával a bajnoki mérkőzések közvetítéséről, az is világossá vált, hogy a korábbi évi 42 millió eurós bevétel 34 millióra csökken, így szükséges a költségek racionalizálása. Ennek eshet áldozatul az évente 1,5 millióba kerülő VAR-rendszer.
Az, hogy a jövőben használják-e majd a VAR-t, és ha igen, milyen formában, még teljesen nyitott. A költségcsökkentés egyrészt a személyzetet, másrészt a technikai megoldásokat érinti”
– fogalmazott Christian Ebenbauer, a Bundesliga vezérigazgatója az osztrák távirati irodának.
A döntés hatással lehet a szövetség alkalmazásában lévő magyarokra is, hiszen nyáron Kassai Viktor technikai igazgató és Ring György VAR-menedzser lejáró szerződését is két évvel, 2027-ig meghosszabbították Ausztriában. A fejlemények ismeretében egyelőre kétséges, miképpen folytatódik a határon túli pályafutásuk.
Alaposan kikezdték a bizalmat.
