Bajban az osztrákok: ezzel a döntéssel a magyarokat is nehéz helyzetbe hozhatják

Mint írják, az osztrák válogatottban figyelembe vehető U22-es játékosok játékperceit háromszoros, az U24-es játékosokéit kétszeres, az U26-os játékosokéit pedig egyszeres szorzóval veszik figyelembe.

Azt is bejelentették, hogy megszűnhet az osztrák ligában a VAR-rendszer, ezzel is csökkentve a kiadásokat. Miután a közelmúltban sikerült megállapodni a folyatásról a fizetős Sky csatornával a bajnoki mérkőzések közvetítéséről, az is világossá vált, hogy a korábbi évi 42 millió eurós bevétel 34 millióra csökken, így szükséges a költségek racionalizálása. Ennek eshet áldozatul az évente 1,5 millióba kerülő VAR-rendszer.