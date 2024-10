Bejelentette Marozsán Fábián: ez a célja a világranglistán (VIDEÓ)

A sportoló egyértelműen a jelenlegi legjobb versenyzővé vált. Fábián eredményei és mentalitása azt mutatja, hogy hosszú távra tervez a sportágban, és tudatosan építi karrierjét, de mint minden sportolónak, Marozsánnak is voltak nehéz időszakai. „Nekem is volt már nehéz pillanat az életemben, főként ugye a karrieremben” – vallja be őszintén. A legnehezebb időszakokban a családja és a körülötte lévő támogató csapat segítette át őt a mélypontokon „Anyukám, apukám és a párom mindig mellettem álltak és támogattak. Nagyon nagy köszönetet kell, hogy mondjak nekik.”

A vereségekkel nehezen birkózik meg, de tapasztaltabbá válva egyre jobban képes feldolgozni a kudarcokat is.

„Ahogy idősödöm és egyre tapasztaltabb vagyok, próbálom levonni a következményeket és a lehető legjobban kezelni ezeket a dolgokat.” Ugyanakkor az apró sikereket is megünnepli, és ezek az élmények építik tovább az önbizalmát.

Célok és álmok

Marozsán Fábián nem titkolja, hogy a célja egy sikeres, hosszú távú karrier a tenisz világában. „Szeretnék egy nagyon sikeres pályafutást véghezvinni, és remélem, hogy rengeteg időt el tudok tölteni itt, a legmagasabb szinten.” Az apróbb céljai között szerepel, hogy stabil top 100-as játékos legyen, de hosszabb távon a top 30-ba is szeretne bekerülni a jelenleg 49. játékos.

Az egyik legnagyobb büszkesége

a 2023-as római tornán aratott győzelme Carlos Alcaraz ellen, amely pályafutásának eddigi csúcspontja.

Azonban nem áll meg itt, hiszen céljai között szerepel, hogy Magyarországot és a sportágat is méltóképpen képviselje nemzetközi szinten. Célja, hogy „gyönyörű győzelmeket hozzak mind az én karrieremnek, mind a hazámnak és a sportágamnak.” Megjegyezte, a párizsi olimpia nem sikerült olyan jól, ám nagy öröm volt számára az olimpián játszani, óriási sikernek élte meg, hogy hazánk színeiben szerepelhetett.