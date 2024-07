Csoboth Kevinért spanyol klub érdeklődik, Botkát vinnék az arabok, Szalai visszatérhet, Dárdai árát megkéri a Hertha – átigazolási körkép

Csoboth Kevint spanyol és holland klub is vinné

A Nemzeti Sport újságírója szerint a Celta Vigo és Twente már az európa-bajnokság előtt is érdeklődött a skótok elleni Eb-csoportmeccsen a 100. percben győztes gólt szerző Csoboth Kevinért. A meccset követően pedig tovább nőtt a játékos iránti kereslet. A labdarúgó ügynöke, Filipovics Vladan az ezzel kapcsolatos megkeresésre úgy válaszolt:

„Csoboth Kevin kapcsán már az Eb előtt felmértük a piacot, voltak érdeklődések és számítottunk rá, hogy ezek száma a jó teljesítmény hatására nőni fog.

Az Európa-bajnokság számára, huszonnégy évesen különösen jó kiugrási lehetőség. A skótok elleni teljesítményére még úgy is sokan felfigyeltek, hogy csak csereként állt be, ám nyilván vele kapcsolatban is ismételni tudom, mivel élő szerződése van, először a klubjával kell tárgyalnia az érdeklődőknek. A góljánál és a másik helyzeténél is megmutatta a képességeit, de ennek a teljesítménynek akkor lehet igazán hatása az átigazolási piacra, ha ezt folytatni tudja.”