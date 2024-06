Csoboth Kevin győztes gólja a Holdról is látszik, de inkább nézze meg itt a Mandineren! (VIDEÓ)

Nyitókép: M4 Sport

A magyar labdarúgó-válogatott nagyon kemény mérkőzést vívott Skócia ellen vasárnap este és Csoboth Kevin 100. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert, ami ezt jelenti, hogy a többi csoport eredményének függvényében megmaradt az esélye, hogy továbbjutunk a csoportból.

Mint kiderült egyébként, ez az Európa-bajnokságok történetének rendes játékidőben legkésőbb sületett gólja.

Azért döntött a bíró 10 perc hosszabbítás mellett, mert Varga Barnabást sajnálatos sérülését követően percekig ápolták a pályán – információink szerint a támadó eszméleténél van, kórházban ápolják jelenleg, az állapota stabil. A magyar válogatott a meccs végén mindent beleadva kockáztatott, és egy skót szöglet utáni gyors kontránál Csoboth kipasszolta Sallaihoz a szélre, aki szinte az alapvonalig levitte a labdát, majd középre passzolt.

A labdába sem a kapu előtt lévő Szoboszlai, sem a skót hátvédek nem tudtak beleérni, ám a túloldalon a második hullámban érkező Csoboth Kevin védhetetlenül tekert a kapu jobb oldalába.

Az a játékos döntötte el a meccset, aki majdnem nem is került be a magyar labdarúgó-válogatott Eb-keretébe.

„Nehéz bármit is mondanom. Ha egy percben el kéne mondanom, nem lenne elég. El is érzékenyültem. Sajnálom, hogy a szüleim ezt élőben nem láthatták, de ők is nézhették a tévében, a legfontosabb a győzelem. A kapufa után bennem volt, hogy miért nem rúgtam be, miért nem passzoltam Dominiknak. Örültem, hogy ezt gólra tudtam váltani, ez egy csapatmunka volt. Köszönjük a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot. A mester azt kérte tőlem, hogy területbe kérjem a labdát, és hogy a sebességemet tudjam kamatoztatni, illetve hogy lőjek gól. Nehéz hónapokon voltam túl.” – értékelt Csoboth Kevin, majd

a riporter kérdésére válaszolva elmondta, hogy a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik annyit mondott a végén, hogy „most nyugodtan sírj!”.

A gólt időközben törölték az X-ről, de EZEN A LINKEN, vagy az alábbi videón a megtekintés a Youtubeon gombra kattintva megtekinthetik.