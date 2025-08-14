Ft
08. 14.
csütörtök
Tizenhatmilliárdszor játszottak le, rabokat is kínoztak vele, most a bíróság döntött róla

2025. augusztus 14. 13:15

A „Baby Shark” című gyerekdal sorsa végleg eldőlt.

2025. augusztus 14. 13:15
null

Dél-Korea Legfelsőbb Bírósága elutasította egy amerikai zeneszerző keresetét, miszerint a Baby Shark című gyermekdal producerei plagizálták a művét, ezzel véget vetve egy hat évig tartó jogi csatának – számolt be a BBC.

A bíróság helyben hagyta a két alsóbb szintű bíróság ítéletét, amelyek a Pinkfong nevű dél-koreai cégnek adtak igazat, amely a „doo doo doo doo doo doo” refrénnel rendelkező, 16 milliárdszor lejátszott dal szerzője. 

Jonathan Wright 2011-ben rögzített egy változatot a dallamról egy gyermek népdal alapján. A Pinkfong verziója 2016-ban jelent meg. Wright azt állította, hogy ő a szerzői jogok tulajdonosa, de a Pinkfong azzal érvelt, hogy az ő verziója ugyanazon népdal átdolgozása, amely közkincs.

A bíróság úgy döntött, hogy Wright verziója „nem érte el azt a szintet, amely jelentős eltérést jelentene” az eredeti népdalhoz képest ahhoz, hogy önálló műnek lehessen tekinteni, ami azt jelenti, hogy a szerzői jogi törvények alapján nem élvez önálló műként védelmet.

A Pinkfong Baby Shark című dala hatalmas sikert aratott, miután megjelent a YouTube-on.

2020 novemberében, a pandémia csúcspontján, hétmilliárd megtekintés után minden idők legnézettebb YouTube-videója lett. Alig több mint egy évvel később az volt első YouTube-videó, amely elérte a 10 milliárd megtekintést.

A Baby Shark valószínűleg az 1970-es években az Egyesült Államokban született, és nyári táborokban vált népszerűvé. Az egyik elmélet szerint 1975-ben találták ki, amikor Steven Spielberg Cápa című filmje világszerte kasszasiker lett.

Nyitókép: YouTube

rugbista
2025. augusztus 14. 13:31
16 milliárdszor játszották le ezt a szart? Az emberiség sem hülyül már tovább.
