„Nemtelen támadások értek, borzasztó dolgokat vágtak a fejemhez” – Szalóki Ági volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Tizenhatmilliárdszor játszottak le, rabokat is kínoztak vele, most a bíróság döntött róla
A „Baby Shark” című gyerekdal sorsa végleg eldőlt.
Miért betegszik meg az a nemzet, amelyik elveszítette az identitását, és hogyan segíthet ezen a népzene? Szalóki Ági népdalénekes, dalszerző Andor Éva Négyszemközt című műsorában őszintén mesélt minderről, de családjáról, mestereiről és a hitéről is, amit újra megtalált.
Az emberek többsége úgy születik, hogy képes kapcsolódni a zenéhez – ami pedig változásokat idéz elő bennük, akár pillanatok alatt – hívta fel a figyelmet a Négyszemköztben Szalóki Ági, aki szerint
mindenkit elkísér a haláláig az, amit gyermekkorában kapott „a bölcsőnél”: amivel elringatták, azok a szavak, dallamok.
A művésznő Andor Éva műsorában, a Kontextus-csatornán elárulta, mitől kivételesek a magyar édesanyák, de beszélt arról is, hogy általában nem könnyű megénekeltetni őket – kivéve a székelyföldieket, talán az ottaniak még
közelebb vannak a természethez, a tradícióhoz, őseik tudásához”.
Szalóki Ági elmesélte, hogyan mutatott utat neki Sebő Ferenc énekes-népzenekutató, beszélt pályája kezdetéről, a külföldi fellépésekről is. Úgy fogalmazott:
Megéreztem, hogy mi az, ami az én tarsolyomban van, mi az én világom, és azt is: nem baj, ha az nem kecsegtet anyagiakkal, mert én tudom, látom a ragyogását”.
Az „elektropopban” és más zenei műfajokban tett kirándulásairól, az egyedül éneklés szépségeiről, a tanítás öröméről; Istenről, magyarságról és az őt ért nemtelen, politikai indíttatású támadásokról is őszintén beszélt az interjúban Szalóki Ági – a beszélgetés teljes terjedelmében itt érhető el:
