„Nemtelen támadások értek, borzasztó dolgokat vágtak a fejemhez” – Szalóki Ági volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Az emberek többsége úgy születik, hogy képes kapcsolódni a zenéhez – ami pedig változásokat idéz elő bennük, akár pillanatok alatt – hívta fel a figyelmet a Négyszemköztben Szalóki Ági, aki szerint

mindenkit elkísér a haláláig az, amit gyermekkorában kapott „a bölcsőnél”: amivel elringatták, azok a szavak, dallamok.

A művésznő Andor Éva műsorában, a Kontextus-csatornán elárulta, mitől kivételesek a magyar édesanyák, de beszélt arról is, hogy általában nem könnyű megénekeltetni őket – kivéve a székelyföldieket, talán az ottaniak még

közelebb vannak a természethez, a tradícióhoz, őseik tudásához”.

Szalóki Ági elmesélte, hogyan mutatott utat neki Sebő Ferenc énekes-népzenekutató, beszélt pályája kezdetéről, a külföldi fellépésekről is. Úgy fogalmazott: