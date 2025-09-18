Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
népdal Kontextus Négyszemközt Szalóki Ági

„Nemtelen támadások értek, borzasztó dolgokat vágtak a fejemhez” – Szalóki Ági volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 20:40

Miért betegszik meg az a nemzet, amelyik elveszítette az identitását, és hogyan segíthet ezen a népzene? Szalóki Ági népdalénekes, dalszerző Andor Éva Négyszemközt című műsorában őszintén mesélt minderről, de családjáról, mestereiről és a hitéről is, amit újra megtalált.

2025. szeptember 18. 20:40
null
Mandiner
Mandiner

Az emberek többsége úgy születik, hogy képes kapcsolódni a zenéhez – ami pedig változásokat idéz elő bennük, akár pillanatok alatt – hívta fel a figyelmet a Négyszemköztben Szalóki Ági, aki szerint 

mindenkit elkísér a haláláig az, amit gyermekkorában kapott „a bölcsőnél”: amivel elringatták, azok a szavak, dallamok.

A művésznő Andor Éva műsorában, a Kontextus-csatornán elárulta, mitől kivételesek a magyar édesanyák, de beszélt arról is, hogy általában nem könnyű megénekeltetni őket – kivéve a székelyföldieket, talán az ottaniak még 

közelebb vannak a természethez, a tradícióhoz, őseik tudásához”.

Szalóki Ági elmesélte, hogyan mutatott utat neki Sebő Ferenc énekes-népzenekutató, beszélt pályája kezdetéről, a külföldi fellépésekről is. Úgy fogalmazott: 

Megéreztem, hogy mi az, ami az én tarsolyomban van, mi az én világom, és azt is: nem baj, ha az nem kecsegtet anyagiakkal, mert én tudom, látom a ragyogását”.

Az „elektropopban” és más zenei műfajokban tett kirándulásairól, az egyedül éneklés szépségeiről, a tanítás öröméről; Istenről, magyarságról és az őt ért nemtelen, politikai indíttatású támadásokról is őszintén beszélt az interjúban Szalóki Ági – a beszélgetés teljes terjedelmében itt érhető el:

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 18. 20:55
Imádlak Ági !❤️❤️❤️❤️
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!