11. 06.
csütörtök
Új zsidóüldözés, woke-diktatúra, Hunyadi-sorozat – Robert Lantos interjút adott a Négyszemköztnek (VIDEÓ)

2025. november 06. 18:22

Különleges interjút adott Robert Lantos világhírű producer a Kontextus Négyszemközt című portréműsorának. Beszélt gyerekkoráról, holokauszttúlélő szüleiről, 1956-ról, pályájáról – és persze a nagy sikerű Hunyadi sorozatról is.

2025. november 06. 18:22
Mandiner
Mandiner

Nem hollywoodi tündérmesének szánta a Hunyadi-sorozatot Robert Lantos – derül ki a világhírű producer Négyszemköztnek adott interjújából. Mint elárulta, éppen ezért a magyar színészek magyarul, a törökök törökül, az olaszok olaszul beszéltek a történelmi sorozat forgatásán. Elmondta, a film elkészítésében nagy erővel motiválta a 

fantasztikus történet, ami megváltoztatta Európa és az egész világ jövőjét”.

Robert Lantos úgy fogalmazott: 

a világ más helyeivel ellentétben Magyarországon nincs antiszemitizmus, 

ami azonban „nyugaton történik minden nap, az borzalmas”. Sok európai városban – folytatta a producer – ma veszélyes zsidónak lenni, ebből a szempontból „örülök, hogy a szüleim nem élnek, hogy ezt újra látniuk kelljen”. A producer beszélt a keresztényüldözésről is.

Mint kifejtette, ő maga szinte egész életében liberálisnak vallotta magát, „a mai liberálisok azonban már nem liberálisok”, a „woke-világnak semmi köze nincs a liberális mentalitáshoz”, ellenkezőleg, 

a woke: diktatúra.

A producer a majd' egyórás interjúban elárulta azt is: hallunk-e még felőle magyarországi filmek kapcsán, és hogy készül-e folytatása a Hunyadinak.

A teljes beszélgetés Robert Lantossal a Kontextus YouTube-csatornáján vagy a alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

johannluipigus
2025. november 06. 18:51
Nem magatokban kellene először keresni a hibát?
langyostiszasok
2025. november 06. 18:43
Sajnos még nem üldözik eléggé a zsidókat, most is tele van velük a 7 ker.
billysparks
2025. november 06. 18:40
Új zsidóüldözés, Ezeket mindig üldözik. Egyszer, hát van ilyen, másodszor is, na ez már akár véletlen is lehet, harmadszor...különös véletlen....ezer éven át... Nem lehet, hogy oka van?
gyzoltan-2
2025. november 06. 18:37
Az antiszemitizmus kérdése gyilkos bunkó a zsidóság markában, mellyel készek mindenkire lesújtani, ki meggondolatlanul felemeli a fejét a porból! Törvénybe iktatott, a rasszizmust alátámasztó privilégium..!
