Új zsidóüldözés, woke-diktatúra, Hunyadi-sorozat – Robert Lantos interjút adott a Négyszemköztnek (VIDEÓ)

Baljós árnyak New York felett: ritkán tett jót egy muzulmán polgármester egy nyugati nagyvárosnak
Óriási győzelem New York megszerzése a muszlimoknak, a tapasztalatok azonban azt mutatják, ebben az örömben korántsem osztozhat minden lakó.
Különleges interjút adott Robert Lantos világhírű producer a Kontextus Négyszemközt című portréműsorának. Beszélt gyerekkoráról, holokauszttúlélő szüleiről, 1956-ról, pályájáról – és persze a nagy sikerű Hunyadi sorozatról is.
Nem hollywoodi tündérmesének szánta a Hunyadi-sorozatot Robert Lantos – derül ki a világhírű producer Négyszemköztnek adott interjújából. Mint elárulta, éppen ezért a magyar színészek magyarul, a törökök törökül, az olaszok olaszul beszéltek a történelmi sorozat forgatásán. Elmondta, a film elkészítésében nagy erővel motiválta a
fantasztikus történet, ami megváltoztatta Európa és az egész világ jövőjét”.
Robert Lantos úgy fogalmazott:
a világ más helyeivel ellentétben Magyarországon nincs antiszemitizmus,
ami azonban „nyugaton történik minden nap, az borzalmas”. Sok európai városban – folytatta a producer – ma veszélyes zsidónak lenni, ebből a szempontból „örülök, hogy a szüleim nem élnek, hogy ezt újra látniuk kelljen”. A producer beszélt a keresztényüldözésről is.
Mint kifejtette, ő maga szinte egész életében liberálisnak vallotta magát, „a mai liberálisok azonban már nem liberálisok”, a „woke-világnak semmi köze nincs a liberális mentalitáshoz”, ellenkezőleg,
a woke: diktatúra.
A producer a majd' egyórás interjúban elárulta azt is: hallunk-e még felőle magyarországi filmek kapcsán, és hogy készül-e folytatása a Hunyadinak.
A teljes beszélgetés Robert Lantossal a Kontextus YouTube-csatornáján vagy a alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner