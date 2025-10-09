Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kontextus Négyszemközt Gajdics Ottó Magyar Péter

Senkit sem kímél Gajdics Ottó a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2025. október 09. 15:01

Gajdics Ottó, az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb újságíró, műsorvezető beszélt a Kontextus Négyszemközt című műsorában a családjáról, gyerekkoráról, az őt ért fenyegetésekről, a propagandistázó balliberális ügynökökről – de szóba került Magyar Péter, Puzsér Róbert és Gulyás Márton is.

2025. október 09. 15:01
null
Mandiner
Mandiner

Az első Orbán-kormány óta tapasztalható a nemzeti oldal irányában megnyilvánuló mély, elemi gyűlölet – jelentette ki a Négyszemköztnek adott interjúban Gajdics Ottó. Az újságíró felidézte, őt milyen támadások érik ennek okán – szerinte azonban ez azt jelenti, hogy jó úton jár.

A műsorban úgy határozta meg ezt az utat:

 Nem nagy dolog, amit én csinálok, pusztán segítek az embereknek a rájuk zúdoló információözönben eligazodni”.

Gajdics  Ottó „bolsevik tempónak” hívta azt a gyakorlatot, amikor a baloldal elterjeszt egy hazugságot, és mire kiderül a valótlanság, addigra egy újabbal állnak elő; 

felidézte a „G-napot” és azt, hogyan kerültek barátok, kollegák egycsapásra a barikád két oldalára.

Elemezte azt is, hogy Magyar Péter milyen terv kiszolgálója, mit szeretne elérni Trump, tényleg gonosz-e Putyin és vár-e valamiféle „kataklizma” az emberiségre.

Andor Éva és Gajdics Ottó beszélgetése a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

Nyitókép: Kontextus

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2025. október 09. 15:40
Senki sem tudja olyan kidülledt szemekkel verni az asztalt mint Ottó.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. október 09. 15:33
Igazán hálás vagyok a Mandinernek, hogy a lapon megjelent Demeter Szilárd íráshoz kommentet fűzni nem lehet..! Jó-vért nem szülne a lehetőség... Így is annyi megátalkodott antiszemitának vannak kételyei, amihez hozzájárulnak olyan zsidó ellenes megnyilvánulások, mint Pelé főszereplésével készült focis film, mely, azt a benyomást szuggerálja belénk, hogy Auschwitzban lehetett sportpálya.., akár több is... Fennáll a veszélye annak, hogy akadhatnak olyanok, akik majd kitalálják, hogy még uszodájuk is volt a munkatáborban, jó, hogy azt nem, hogy még színházuk is volt a halálra ítélteknek, vagy éppen kupleráj... Még az is előfordulhat, hogy egyesekben kétely ébred, hogy Auschwitz volt igazgatónője oly meggyőző bizonygatása ellenére is, hogy a gázkamra felépítése, nem rekonstrukció volt.., szóval nem árt az óvatosság..! Az viszont ténylegesen zavart okoz, hogy mint kiderült, még hegedűt is készítettek a munkatáborban, ami ráadásul magyarországi galériában található bizonyítékként...
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 09. 15:29
Nézze meg a Gobbi Hilda…😂😂😂
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. október 09. 15:22
Én szeretem mert kimondja. hogy "EZEKRE A TYÚKÓLAT SEM" !!!!!! A mai baloldalinak nevezett GLOBALISTÁK, csak lopnák az időnket!!!! Egy másodpercem sincsen rájuk!!!!!!:))))
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!