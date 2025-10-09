Senkit sem kímél Gajdics Ottó a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Hont is ízelítőt kapott a „rászabadított csőcselékből” – egyre durvábbak a Tisza-szimpatizánsok fenyegetései
Egyre gyakoribbak az újságírókat érő fenyegetések és atrocitások a Tisza Párt környékén. Összegyűjtöttük a legutóbbi eseteket.
Gajdics Ottó, az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb újságíró, műsorvezető beszélt a Kontextus Négyszemközt című műsorában a családjáról, gyerekkoráról, az őt ért fenyegetésekről, a propagandistázó balliberális ügynökökről – de szóba került Magyar Péter, Puzsér Róbert és Gulyás Márton is.
Az első Orbán-kormány óta tapasztalható a nemzeti oldal irányában megnyilvánuló mély, elemi gyűlölet – jelentette ki a Négyszemköztnek adott interjúban Gajdics Ottó. Az újságíró felidézte, őt milyen támadások érik ennek okán – szerinte azonban ez azt jelenti, hogy jó úton jár.
A műsorban úgy határozta meg ezt az utat:
Nem nagy dolog, amit én csinálok, pusztán segítek az embereknek a rájuk zúdoló információözönben eligazodni”.
Gajdics Ottó „bolsevik tempónak” hívta azt a gyakorlatot, amikor a baloldal elterjeszt egy hazugságot, és mire kiderül a valótlanság, addigra egy újabbal állnak elő;
felidézte a „G-napot” és azt, hogyan kerültek barátok, kollegák egycsapásra a barikád két oldalára.
Elemezte azt is, hogy Magyar Péter milyen terv kiszolgálója, mit szeretne elérni Trump, tényleg gonosz-e Putyin és vár-e valamiféle „kataklizma” az emberiségre.
Andor Éva és Gajdics Ottó beszélgetése a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:
