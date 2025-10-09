Senkit sem kímél Gajdics Ottó a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Az első Orbán-kormány óta tapasztalható a nemzeti oldal irányában megnyilvánuló mély, elemi gyűlölet – jelentette ki a Négyszemköztnek adott interjúban Gajdics Ottó. Az újságíró felidézte, őt milyen támadások érik ennek okán – szerinte azonban ez azt jelenti, hogy jó úton jár.

A műsorban úgy határozta meg ezt az utat:

Nem nagy dolog, amit én csinálok, pusztán segítek az embereknek a rájuk zúdoló információözönben eligazodni”.

Gajdics Ottó „bolsevik tempónak” hívta azt a gyakorlatot, amikor a baloldal elterjeszt egy hazugságot, és mire kiderül a valótlanság, addigra egy újabbal állnak elő;