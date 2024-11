Hitbéli kérdéssé vált a politika

Nyitókép és fotók: Mandiner / Földházi Árpád

Baranya Róbert és Móna Márk interjúja a Mandiner hetilapban.

Az előző hetekben több hangfelvétel került nyilvánosságra Magyar Péterről. Az egyiken arról beszél, hogy a választók büdösek, illetve van egy nyugdíjaskommandója, amit bárkire rá tud küldeni. Mit gondolnak az elhangzottakról?

Gajdics Ottó: Először is jó, ha mindenki tudja, mikor van bekapcsolva a mikrofon. Ilyeneket nem mondunk, még ha ilyeneket gondolunk is. De engem inkább az egésznek a körülményei borzasztanak el. Fiatalkoromban nagyon szerettem az Európa Kiadó [valójában a Kontroll Csoport] szövegét: „a magunk módján mi is figyeltetünk, / aki előttetek áll, az a mi emberünk”. Most azt látjuk, hogy a lehallgató mély felháborodással áll ki a nyilvánosság elé, hogy őt lehallgatják. És lehallgatják a lehallgató lehallgatóját is. Agyrém, ami itt zajlik, úgyhogy már semmin nem csodálkozom. Az 1,3 millió honfitársamon lepődöm meg: hogyhogy nem látnak át ezen, és mégis milyen reményt fűznek ehhez a figurához?