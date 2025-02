Stilizált boglyában énekelt csodás népdalokkal lopná be magát a japán szívekbe Magyarország

Hétfőn a Magyar Zene Házában mutatták be az idén április és október között esedékes oszakai világkiállítás Magyar Pavilonját, amelyen már csak az utolsó simításokat végzik a helyszínen. Az esemény és a világkiállítás rangját jelzi, hogy a sajtótájékoztatón megjelent Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki elmondta,

nemzetgazdasági érdek, hogy az oszakai világkiállításon méltó módon képviselje magát Magyarország, hiszen csaknem 160 ország szerepel az eseményen, amelynek várhatóan a fél év alatt 25 millió látogatója lesz.

A miniszter szerint az országimázs mellett a turizmus miatt is jelentősége van a részvételnek, a cél az, hogy Kína és Dél-Korea mellett Japánból is több turista érkezzen hozzánk, bár Japán is rátalált már Magyarországra, tavaly 44 százalékkal több turista jött a távol-keleti országból, mint egy évvel korábban. Magy Márton szerint a magyar turizmus hasít, csúcsokat dönt, jelenleg a GDP 13 százalékát teszi ki a turizmus, és az oszakai világkiállítás jó alkalom lesz arra, hogy még több turistának hozzon kedvet Magyarországhoz.

A kedvcsinálás jegyében alkották meg a világkiállításon szereplő Magyar Pavilon koncepcióját a szakemberek, az épület egyszerre hordozza magában a természetközeliséget és az épített örökséggel való együttélés fontosságát. Mint Drozsnyik Dávid, a Magyar Pavilon kreatív vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy megmutassák a magyar és a japán kultúra párhuzamait, méghozzá a népzene, a népdal, azon belül dallam formájában, hiszen a pentaton alapú dallamok a japán és a magyar népzenében is tetten érhetőek. Mint hozzá tette, a koncepció az volt, hogy élményt adjanak a látogatóknak, erre pedig a magyar népdal tökéletes választás. Mindehhez Vági Bence, a Magyar Pavilon művészeti koncepciójának megalkotója annyit tett hozzá, hogy

a népdal lesz a középpontban a dómnak nevezett, szénaboglyát stilizáló épületben, ahol 15 percenként egy magyar népdalénekes lép a közönség elé, nem mellékesen csodás zenei aláfestés mellett.

A Magyar Pavilon tervezője, Zoboki Gábor építész elmondta, arra törekedtek a tervezésnél, hogy a magyar népdalokban szereplő természeti képeket jelenítsék meg az épületnél, így lett boglya alakú a népdalelőadásoknak helyet adó épület, de a fának is nagy szerepe van, nem csak belül, de kívül is visszaköszön a famotívum. „A japán és magyar népi építészetben egyaránt fellelhető beépítési mód és településkép, valamint a természet adta építőanyagok inspirálták az építészeti koncepciót.

Az épület a táj és a paraszti kultúra egységét hirdeti, hiszen népzene és néptánc kultúránk a magyar lélek tükre”

– fogalmazott az építész.

Ördögh László kreatív szakember az esemény kabaláját, Miska kancsót mutatta be, Csapody Balázs pavilonban kialakított étterem gasztronómiájáról ejtett szót. Mint elmondta, az ételkreációknál az volt a fókusz, hogy a jobbára japán látogatók megismerjék a magyar népi konyha remekeit, a rakott krumplitól kezdve a túrógombócig, természetesen egyedi, kreatív tálalásban. Azt is elmondta,

minden ételhez bort is ajánlanak, s nem titkolt cél, hogy a Magyar Pavilon látogatói megismerjék, megkedveljék a magyar borokat, különösen a tokaji hegyvidék borait, de fröccs és magyar gyümölcsökből készült szörp is szerepel majd az étlapon.

Bódis Boglárka divattervező álmodta meg a Magyar Pavilon formaruháját, mint kifejtette, ragaszkodtak hozzá, hogy magyar műhelyekben, magyar varrodákban készüljön a formaruha, amelynek egyszerre kellett arra törekednie, hogy visszaadja az elképzelt népies koncepciót, ugyanakkor arra is figyelni kellett, hogy a viselőjük egész nap ebben a ruhában fogadja a vendégeket, tehát praktikusak, kényelmesnek is kell lennie. A sajtótájékoztató végén a résztvevők ízelítőt kaptak az oszakai Magyar Pavilon programjából és Koós Réka tolmácsolásában hallgathattak meg egy csodás magyar népdalt.