36°C
17°C
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

08. 14.
csütörtök
politikai erő Hont András sajtó

Fölszólítom a politikai erőket és a hozzájuk közelálló orgánumokat

2025. augusztus 14. 13:34

Az ellenoldali közszereplők múltjából való igazi vagy hamis felvételeket ebédidő után szivárogtassák ki.

2025. augusztus 14. 13:34
Hont András
Hont András
„Fölszólítom a politikai erőket és a hozzájuk közelálló orgánumokat, hogy az ellenoldali közszereplők múltjából való igazi vagy hamis felvételeket ebédidő után szivárogtassák ki!”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

ThunderDan
2025. augusztus 14. 14:20
És EZEK a moralizálás bajnokai, a minket magas lóról kioktatók...
mnmn
2025. augusztus 14. 14:13
A teologina szimpla látványa is eléggé rosszul hat az étvágyra, de igy akcó közbeni fotókkal nem csak az ebédet hanem még a vacsorát is elbuktuk.
Perczel Éva
2025. augusztus 14. 14:08
Hont azért hantázik és a "valódi vagy hamis" dumával védi magát, és irományát. Na, de ha van minimális kétsége a valódiságot illetően, akkor miért félti az ebédjét? Majorostól tudjuk, hogy egy-egy színpadi geg, nem számít....mutasson bármit is a felvétel, nem kell okádni!
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 14. 14:08
Hát ez most jólbeszopta az az összeszart álteológus szar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.