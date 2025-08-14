Tovább dagad a bulinegyed: újabb kerület kerülhet veszélybe

Az újság a Hír8Extra helyi blogra hivatkozva arról is beszámol, hogy Sátly Balázs egy videóban arról beszél,

„a fodrászatok és irodák mellett szívesen látna kocsmákat az üres önkormányzati ingatlanokban”,

és az önkormányzat augusztusban húsz üres üzlethelyiséget akar bérbe adni első körben piaci alapon, de közösségi célú és nonprofit vállalkozás esetén akár kedvezménnyel.

Mindez homlokegyenest szembemegy a Kocsis Máté–Sára Botond vezetésű kerület korábbi kocsmastopjával, amelynek során a helyiek érdekében bezáratták a legzűrösebb és leghangosabb helyeket. 2019-ben Pikó András lett a polgármester, aki újból a neki szimpatikus kocsmatulajdonosok, -működtetők mellé áll,

a lakók pedig azóta hasztalanul tiltakoznak az utcai rendzavarások ellen.

Arról nem is beszélve, hogy a polgármester tanácsadójának kedvenc helye, a Gólya miatt korábban teljesen felbolygatták a Bacsó Béla utca egy szakaszát, a Kiss József utcai Zsír nevű hírhedt kocsma mellett is kiálltak, a sétálóutcává átépített Déri Miksa utca és környékén pedig kedvezményes díjért adtak bérbe önkormányzati üzlethelyiségeket a vendéglátósoknak.

Mindeközben a józsefvárosi önkormányzat korábban azt kommunikálta, hogy a Csarnok negyed üzlethelyiség-pályázatán a 14-ből tíz üzlet talált bérlőre, köztük van palacsintázó, nyomda, kávézó, pizzázó és vegán gasztrobár. Vagyis szerintük nem a kocsma- és bulinegyed létrehozás a cél.

Nyitókép: Pikó András és Karácsony Gergely (MTI/Máthé Zoltán)