Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pikó Andrásék Józsefvárosi Önkormányzat bulinegyed Puzsér Róbert kocsma

Tovább dagad a bulinegyed: újabb kerület kerülhet veszélybe

2025. augusztus 14. 14:09

A VIII. kerületi alpolgármester elszólta magát: szívesen látna még több kocsmát az üres önkormányzati ingatlanokban. A helyiek közben évek óta hasztalanul tiltakoznak a gyakran az utcán is dorbézoló bulizók ellen.

2025. augusztus 14. 14:09
null

Józsefvárosban újabb kocsmák nyílhatnak, ami egyenes út a bulinegyeddé válás felé – írja a Magyar Nemzet. A lap arra is emlékeztet,  hogy Pikó András polgármester megjelenése óta nemcsak a teraszos vendéglátóegységek száma nőtt meg, több új kocsma is nyitott. Mint ismeretes, az utóbbi napokban például nagy felháborodást keltett, hogy a ferencvárosi önkormányzat egy teljes utcaszakaszt a rendelkezésre bocsátott Puzsér Róbert kávézója számára, ráadásul a Tűzoltó utcai Gyermekklinka közelében, annak megközelítését nehezítve.

Ezt is ajánljuk a témában

Az újság a Hír8Extra helyi blogra hivatkozva arról is beszámol, hogy Sátly Balázs egy videóban arról beszél, 

„a fodrászatok és irodák mellett szívesen látna kocsmákat az üres önkormányzati ingatlanokban”, 

és az önkormányzat augusztusban húsz üres üzlethelyiséget akar bérbe adni első körben piaci alapon,  de közösségi célú és nonprofit vállalkozás esetén akár kedvezménnyel. 

Mindez homlokegyenest szembemegy a Kocsis Máté–Sára Botond vezetésű kerület korábbi kocsmastopjával, amelynek során a helyiek érdekében bezáratták a legzűrösebb és leghangosabb helyeket. 2019-ben Pikó András lett a polgármester, aki újból a neki szimpatikus kocsmatulajdonosok, -működtetők mellé áll, 

a lakók pedig azóta hasztalanul tiltakoznak az utcai rendzavarások ellen. 

Arról nem is beszélve, hogy a polgármester tanácsadójának kedvenc helye, a Gólya miatt korábban teljesen felbolygatták a Bacsó Béla utca egy szakaszát, a Kiss József utcai Zsír nevű hírhedt kocsma mellett is kiálltak, a sétálóutcává átépített Déri Miksa utca és környékén pedig kedvezményes díjért adtak bérbe önkormányzati üzlethelyiségeket a vendéglátósoknak.

Mindeközben a józsefvárosi önkormányzat korábban azt kommunikálta, hogy a Csarnok negyed üzlethelyiség-pályázatán a 14-ből tíz üzlet talált bérlőre, köztük van palacsintázó, nyomda, kávézó, pizzázó és vegán gasztrobár. Vagyis szerintük nem a kocsma- és bulinegyed létrehozás a cél.

Nyitókép: Pikó András és Karácsony Gergely (MTI/Máthé Zoltán)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. augusztus 14. 14:18
Budapest teljesen élhetetlenné vált. Tarlós óta folyamatos lejtmenetben van és nem látni a szakadék alját. A lakóinak viszont ez kell, de kérdem én meddig?
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
2025. augusztus 14. 14:14
Pikó Progresszív András és Karácsony Angolna Gergely - felejthetetlen páros
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!