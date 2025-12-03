Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”
A publicista lélekben már készíti magát arra, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha az ellenzék ismét elveszíti a választást.
Már megint ebbe az érzelmi állapotba vagyunk belehajtva. Belehajtva. Csak úgy magától.
„Jó, én ezt nem hiszem el. Szerinte semmi tragédia nem történik, ha tavasszal a Fidesz nyer, csak már megint ebbe az érzelmi állapotba vagyunk belehajtva. Belehajtva. Csak úgy magától. Vagy másoktól. Hát, ki is hajtotta bele ugyanazokat, akiknek már az előző két Pétert is sikerült messiásként eladni?”
Nyitókép: Bodnár Boglárka
