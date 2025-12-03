Ft
Puzsér Róbert Magyar Péter Fidesz

Szerinte semmi tragédia nem történik, ha tavasszal a Fidesz nyer

2025. december 03. 14:33

Már megint ebbe az érzelmi állapotba vagyunk belehajtva. Belehajtva. Csak úgy magától.

2025. december 03. 14:33
Hont András
Hont András
„Jó, én ezt nem hiszem el. Szerinte semmi tragédia nem történik, ha tavasszal a Fidesz nyer, csak már megint ebbe az érzelmi állapotba vagyunk belehajtva. Belehajtva. Csak úgy magától. Vagy másoktól. Hát, ki is hajtotta bele ugyanazokat, akiknek már az előző két Pétert is sikerült messiásként eladni?”

Nyitókép: Bodnár Boglárka

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
kalmanok
2025. december 03. 15:46
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen A Polymarket előrejelzési platform népszerűsége és ismertsége akkor ugrott meg igazán, amikor a 2024-es amerikai elnökválasztás példátlan mértékű fogadási tevékenységet váltott ki, és előrejelző piaca rendkívül pontosnak bizonyult Donald Trump győzelmének előrejelzésében. December 3-a szerda dél körül 56 százalékos eséllyel adták Magyar Péter győzelmét és 43 százalékkal Orbán Viktor sikerét. Volt valaki, aki konkrétan 127 ezer dollárt (42 millió forint) tett fel arra, hogy Magyar Péter nyer.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. december 03. 15:15
„Ki vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. (Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.” Ap.Csel. 9
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. december 03. 15:09
A Dnyeper a nyáron plafonba ütközött. Már ekkor eldőlt a fidesz győzelme. Bevallom, én már tavaly nyárra vártam ezt a plafont. Azt hittem Ferenc tovább együtt tudja tartani a munkásőreit.
Válasz erre
4
0
you-brought-2-too-many
2025. december 03. 15:02
karcos-2 2025. december 03. 14:43 ”Jelenleg 50-50% az esélye hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt győz 2026-ban” Ha a bizonytalan pàrtvàlasztók valóban 30%-ot tesznek ki, akkor ez a meccs már eldőlt - a Fidesz javàra.
Válasz erre
9
0
