Áll a bál Ferencvárosban: Baranyiék ismét Puzsér szekerét tolnák

Ferencvárosban újabb politikai és lakossági vita bontakozott ki Puzsér Róbert kávézójának ügyében, miután a helyi önkormányzat bizottsági ülésen tárgyalja az Inga nevű vendéglátóhely teraszengedélyének kérelmét, valamint azt is, hogy az üzlet éjjel 1 óráig nyitva tarthasson – számolt be a Magyar Nemzet.

A tervezett intézkedéseket komoly lakossági tiltakozás övezi,

a helyiek szerint az önkormányzat – Baranyi Krisztina vezetésével – figyelmen kívül hagyja az ő érdekeiket.

Káosz a dokumentáció körül

Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője súlyos hiányosságokra hívta fel a figyelmet: a teraszengedély-kérelem szabálytalanul lett benyújtva, nem tartalmaz helyszínrajzot, iktatószámot és formai szempontból sem felel meg a tárgyalási feltételeknek. Mint elmondta, a bizottsági tagok számára sem világos, hogy pontosan hova és mekkora teraszt terveznek Puzsérék.

A Magyar Nemzet cikkében arra is kitér, hogy a Tűzoltó utca adottságai is problémásak: nem túl széles, így a parkolóhelyekre kerülhetnek az asztalok, mivel a járdák nem elég tágasak, és már most is helyszűkét okoznak a kihelyezett növényládák. Emellett biztosítani kell a mentők és tűzoltók akadálymentes bejutását, különös tekintettel a közeli gyermekgyógyászati klinikára.

A korábbi utcazárás – amelyet Baranyiék „urbanisztikai fejlesztésként” próbáltak bemutatni – szintén heves ellenállást váltott ki.

Szepesfalvy szerint ez a lépés valójában csak az Inga kávézó üzleti érdekeit szolgálta, miközben más, hasonló vendéglátóhelyek a környéken jelentős díjakat fizetnek a közterület használatáért. Az Inga esetében azonban – a képviselő szerint – megpróbálták elkerülni az engedélykérést és a díjfizetést.

A hatósági figyelmeztetések hatására a lezárást végül visszavonták, és most hivatalosan próbálják megszerezni az engedélyeket.