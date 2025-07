„Képzeljük el azt a helyzetet, amikor a megkérdezésünk nélkül Puzsér besétál a nappalinkba, és marad is, hiába szólunk, hogy nekünk ez nem tetszik. Valami ilyesmi történik most Ferencvárosban.

Hogy fordulhat elő, hogy tiszás influenszerek kényük-kedvük szerint lezárnak egy útszakaszt a saját kávézójuk előtt »parkosítás« címszó alatt – ott, ahol aztán nemcsak a lakók, de még a gyermekmentő munkatársai sem tudnak autóval közlekedni?

Puzsér úgy döntött, hogy a kávézója előtt lezárja a Tűzoltó, utca Ferenc körút és Angyal utca közötti szakaszát, és ehhez még a Baranyi Krisztina által vezetett önkormányzat is asszisztál. Ez a lezárás azon túl, hogy az ott élők megkérdezése nélkül történt, zajt és légszennyezést okozott a környéken, megnehezítette a kijutást az Üllői útra, és a gyermekklinika megközelítése is nehezebbé vált. Az pedig csak hab a tortán, hogy Puzsérék »minioázisa«, amit a főváros közepére álmodtak, nem más, mint néhány konténerbe ültetett facsemete és a földre hányt raklap.

Jogos a helyiek felháborodása – és szerencsére hangot is adtak neki!