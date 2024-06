Egy jó Eb-vel robbanthat a magyar labdarúgó-válogatott az átigazolási piacon?

Marco Rossi végül Szappanos Pétert tette be 3. számú kapusként az Eb-keretbe, de a Fehérvár kapusa, Tóth Balázs kiváló tavaszi teljesítményével (13 meccset hozott le kapott gól nélkül a 2023/2024-es idényben) nagy dilemmát okozott neki, amit az olasz szakember be is ismert, és jelezte a fiatal játékosnak, hogy hosszabb távon számol vele. A csakfoci.hu úgy tudja, az Újpest Tóth Balázst is szívesen vinné, kérdés, hogy a Fehérvár elengedi-e, hiszen csak most véglegesítették a szerződését.