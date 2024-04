Topligás szerződést érhet a magyar válogatottság – sajtóhírek szerint már alá is írt!

Komolyan gondolják

A Bild információi szerint a 7. helyen álló, a nemzetközi szereplés jogáért versenyben lévő Augsburg olyan elszántan érdeklődik a 22 éves játékos iránt, hogy akár kétmillió eurót is fizetne a Herthának a védőként és védekező középpályásként is bevethető 22 éves játékosért – szemlézte a Nemzeti Sport. A német lap megjegyezte, Dárdai Mártont az a Babacar Wane ajánlotta a csapat figyelmébe, aki jelenleg az Augsburg játékosmegfigyelője, de korábban a Herthánál dolgozott hasonló pozícióban és jól ismeri a magyar labdarúgó képességeit. Meg nem erősített információk szerint már alá is írták a felek a megállapodást.

Válogatott belépő

Mozgalmas időszakot él Dárdai Márton, aki márciusban debütált a felnőtt magyar labdarúgó-válogatottban: a törökök ellen bő 20 percre cserélte be Marco Rossi, aki szintén a belső védő hármas tagjaként a koszovóiakkal szemben a teljes mérkőzésen lehetőséget adott a Magyarország iránt elkötelezett játékosnak. A Transfermarkt decemberben 2,5 millió euróra (1 milliárd forintra) becsülte az értékét, amit nyilván növelt a válogatottbeli szereplése. A 188 centiméter magas játékos belső védőként és védekező középpályásként is bevethető.