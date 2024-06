A Mandiner megtudta: Csoboth Kevin is eladó, de nem ez a cél a liláknál

Nyitókép: Újpest FC Facebook

A nagy idők már rég elmúltak Újpesten, s ma még ember nem tudja megmondani, hogy valaha visszajönnek-e. A 60-as, 70-es évek aranykora, amikor a lilák zsinórban nyerték a bajnoki címeket, s meneteltek a nemzetközi kupákban, a múlt ködébe vész, de talán a korábbi tulajdonos, a belga Roderick Duchatelet-féle szürkeségnek, egyhangúságnak, kilátástalanságnak, színtelen-szagtalan focinak vége a Megyeri úton azzal, hogy a Mol Vagyonkezelő Zrt. március 18-án beszállt az újpesti futballba. A nyáron egy tucat játékost elküldtek vagy eladtak, valamint Mészöly Géza vezetőedző szerződését sem hosszabbították meg, helyette jött a lengyel-svéd Bartosz Grzelak a Fehérvártól. Az új vezetők nem szeretnének ígérgetésekbe bocsátkozni, de minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy az Újpest újra sikeres legyen. És most Ratatics Péter elnök és Benczédi Balázs ügyvezető igazgató néhány részletet elárult, hogyan akarnak új csapatot építeni a IV. kerületben, valamint a rövid és hosszú távú célokról.

„A klubot úgy vettük át, hogy eddig nem dolgozott például gyógytornász és dietetikus sem, nem volt játékosmegfigyelő, videó- és statisztikai elemző, ami Magyarországon is elfogadhatatlan, a nemzetközi szintről nem is beszélve. Immár ezek a területek is működnek, s folyamatosan fejlesztjük. A másik fő feladat a játékoskeret fejlesztése.

Az első csapat keretének több mint ötven százalékát magyar játékosok kell hogy alkossák,

a keret nyolcvan százalékának harminc év alattinak, negyven százalékának pedig huszonöt év alattinak kell lennie” – mondta Ratatics Péter, akitől azt is megtudtuk, hogy harminc évnél idősebb játékosokat nem terveznek szerződtetni, hacsak nem valami kiemelkedő labdarúgóról van szó.