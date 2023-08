„Nem szégyellem, folytak a könnyeim két-három napon keresztül” – őszintén beszélt érzéseiről Szalai Attila az M4-nek

Egy nagyon mosolygós, boldognak tűnő Szalai Attila adott interjút az M4-nek, és az az öröm nagyrészt annak szól, hogy a 35-szörös válogatott hátvéd pár hete a Bundesliga középmezőnyéhez tartozó Hoffenheim együtteséhez igazolt. „Mindig is álmom volt egy topligában – a Bundesligában szerepelni. Gyerekként erről álmodozik az ember, nézi a legjobb bajnokságokat, a nagy meccseket, a nagy játékosokat, és beleképzeli magát a helyükbe, hogy »milyen jó lenne, ha ezt egyszer én is át tudnám élni!« Nagyon örülök, hogy ez sikerült, és sikerült nyáron ide igazolnom” – fogalmazott Szalai.

Szalai Attila gólt fejel a Luxemburg - Magyarország barátságos mérkőzésen

Forrás: MTI/Kovács Tamás

Tudatosan tervezett karrier

A magyar játékos elmondta azt is, hogy tudatosan tervezték és építették fel a karrierjét, és úgy érzi, hogy eddig ez jól sikerült. (Szalai Attila a Rapid Wien csapatának akadémiáján nevelkedett, majd 19 évesen Magyarországra, a Mezőkövesd csapatához igazolt, innen került 2019-ben a ciprusi Apoel Limasol együtteséhez, majd két évvel később a török Fenerbachcéhez, ahol két és fél évet töltött – a szerk.).

A hátvéd a vele kapcsolatban lábra kelt átigazolási pletykákkal kapcsolatban elmondta, hogy

egy játékos számára mindig hízelgő, hogy egy nagy klub érdeklődik iránta, de azon túl, hogy ezt pozitív motivációként éli meg, alapvetően igyekszik kizárni az átigazolásokkal kapcsolatos híreket, már csak azért is, mert jó részük kacsa.

Persze van olyan, amelyiknek van némi valóságalapja, hiszen a nagy klubok jellemzően több száz játékost figyelnek egyszerre, hogy kiválasszák a legmegfelelőbbet az adott posztra, és sokszor, ha megjelennek a játékosmegfigyelők a lelátón, már kész tényként jelennek meg a hírek arról, hogy egy játékost melyik klub vinné – mondta.

Gördülékeny, de fájdalmas volt az átigazolás Szalai Attila számára

Szalai Attila elárulta azt is, hogy a Hoffenheim már tavaly is érdeklődött iránta, de idén jött el a pillanat, amikor ezzel kapcsolatban konkrét tárgyalások is kezdődtek. A két klub szerencsére gyorsan megegyezett, így a tárgyalási folyamat is hamar lezajlott, mert vele sem volt nehéz megállapodnia a Hoffenheimnek – mondta a magyar labdarúgó, aki kiemelte, hogy nagyon hálás a Fenerbachcének azért, hogy mindez ilyen gördülékenyen megoldódott.

De az átigazolás csak gyakorlati szempontból volt könnyű, a távozás lelkileg nagyon nehéz volt Szalai Attila számára. A magyar játékos nem tagadja, megsiratta volt klubját, ahol úgy érzi, otthonra, családra talált.

„Rengeteget kaptam a klubtól. Ott lettem igazán érett játékos. Nem volt egyszerű a búcsú, érzelmes heteket, napokat éltem át, hiszen tényleg családtagnak éreztem magam a klubnál. Nem szégyellem bevallani, hogy jöttek is a könnyek két-három napon keresztül, hiszen családba kerültem, rengeteg barátot szereztem a Fenernél. Rengeteg barátot szereztem, sok mindent – köztük hál' Istennek egy kupagyőzelmet is megéltem” – vallott a klubváltás emberi oldaláról a labdarúgó.

A magyar labdarúgó elmondta, hogy úgy érzi, máris sikerült beilleszkednie új csapatába, amiben természetesen rengeteget segített neki a klub és a csapattársak – és persze az sem volt hátrány, hogy az akadémiai évek alatt kiválóan megtanulta a nyelvet, így könnyen tud kommunikálni mindenkivel. Nagyon hálás a játékostársaknak, az edzői stábnak és az egész klubnak, hogy ennyire megkönnyítik számára a beilleszkedést.