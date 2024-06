Kegyetlenül bevasaljuk: ki emlékszik, mit ígért Rossi és Szoboszlai továbbjutás esetén?

Az olasz szakember úgy fogalmazott:

Ha továbbjutunk a csoportból, körbebiciklizem a Balatont”

Szoboszlai Dominik bringája nyergében

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Lehet, hogy szükségem lesz egy hétre is ehhez, de körbetekerem” – tette hozzá humorosan.

A csapat, az csapat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a különleges ígéretre a válogatott csapatkapitánya is reagált. Szoboszlai Dominik kommentben csak annyit fűzött hozzá, hogy „akkor viszont mindenki megy”.

Az ígéret szép szó!

Nos, ha ma este az angolok is úgy akarják, és legyőzik Szlovéniát, akkor irány az Eb-nyolcaddöntő! A stáb lassan pumpálhatja a kerekeket...

A srácok fejében mindenesetre ott motoszkál a megvalósítás gondolata, hiszen a németországi edzőtáborban töltött napokat is igyekeztek a „felkészülés” szolgálatába állítani. A felső képen az akkor még egészséges Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is bringára pattant a csapat edzése előtt a németországi Weiler-Simmerbergben, de elkezdték a hangolódást a többiek is.

Mint arról beszámoltunk, ha a B-csoportból nem jut tovább a kétpontos csoportharmadik (Horvátország), a mieink az F-csoport győztesével, Portugáliával találkoznak a nyolcaddöntőben.

Ha Anglia kedd este legyőzi Szlovéniát, már össze is jön a magyar továbbjutás, ebben az esetben július 1-jén (jövő hétfőn) léphetünk pályára Frankfurtban. Hozzá kell azonban tenni, hogy ha az angolok nagy különbséggel vernék meg a szlovénokat (minimum három góllal), azzal még reményt adhatnának a horvátoknak is.

Érdekes, hogy a portugálokkal 2016-ban és 2021-ben is játszottunk az Eb-csoportban: előbb Lyonban emlékezetes 3–3-as döntetlent (Gera szépségdíjas góljára Dzsudzsák duplája tett rá egy lapáttal, az ellenfélnél Nani találatát pedig Cristiano Ronaldo toldotta meg egy duplával), Budapesten pedig úgy kaptunk ki 3–0-ra, hogy a 84. percig döntetlenre álltunk. Ha összejönne a portugálok elleni csörte, Szoboszlai Dominik a gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen léphetne gyepre...