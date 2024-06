„Erőszakos magyar huligánok” – Németország főrendőre szerint a terror és az Eb-re utazó magyar szurkolók veszélyesek

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Magyarországról is érkezhetnek erőszakos huligánok a német városokba” – jelentette ki a német országos rendőrfőkapitány, Ralf Kusterer Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalz tartományok regionális közszolgálati médiuma, a Südwestrundfunk beszámolója szerint. A német főrendőr elmondta, hogy a „magyar huligánok” a közösségi médiában már be is jelentették, hogy milyen koreográfiával készülnek a június 19-én Stuttgartban rendezett német válogatott elleni meccsre.

Kusterer szerint a „magyar huligánok” már a 2021-es Európa-bajnokságon is felháborodást keltettek, és ezzel kell számolniuk a mostani Eb-n is.

„Több mint 5000 rendbontó, ez kihívás lesz a rendőrség számára” – fogalmazott.

Ralf Kusterer, a német országos rendőrfőkapitány magyarveszélyre figyelmeztet

A magyar szurkolók viselkedése miatt a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) a 2021-es Eb-n ezért megbüntette az UEFA – idézte fel a német rendőrfőnök. Kustere elmondta, hogy annak érdekében, hogy Stuttgartban az Európa-bajnokság idején képesek legyenek a legmagasabb szintű biztonságot garantálni, a város és a rendőrség hónapok óta dolgozik egy biztonsági terven. A héten az MHP Arénában tartott nagyszabású gyakorlaton a rendőrök és a mentők azt gyakorolták, mit kell tenni terrorakció esetén.