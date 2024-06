Ennyit a kibékülésről: nem indul párosban Kozák Danuta és Csipes Tamara! Egy olimpiai aranyesély is mehet a kukába

Távolodóban

Ezek után várható volt, hogy a versenypályán nem maradnak következmények nélkül a történtek, s így is lett. A június 5-7. közötti második olimpia válogatóra ugyanis az előzetes nevezések alapján

nem ül össze egy hajóba Kozák Danuta (UTE) és Csipes Tamara (BHSE), holott a párizsi csapat kijelölése szempontjából sorsdöntő megméretések első felvonásán együtt győztek.

Csipes – értelemszerűen Csipes Ferenc edző vezetésével – klubtársával Gazsó Alida Dórával áll majd rajthoz Szegeden, Kozák Danuta neve nem szerepel a rajtlistán! A korábban (2021) világbajnoki címet is szerző duó tagjai a tokiói olimpián sem együtt indultak, de akkor nem is tervezték. Akkor Csipes Medveczky Erikával (4. hely), Kozák Hadvina (leánykori nevén: Bodonyi) Dórával lett bronzérmes.

Kényszerpályán

A helyzetet bonyolítja, hogy a négyes válogatóra egyelőre egyetlen egység nevezése hivatalos, az első felvonást megnyerő, egyértelműen párizsi aspiráns egységről azt sem tudni, egyben marad-e. Május elején a három tokiói bajnok, Kozák, Csipes és Hadvina Gazsó Alidával kiegészülve versenyzett. Ha végül ugyanebben az összetételben indulnak és győznek, gyakorlatilag az is eldőlne, melyik négy versenyző szerzi meg személyre szólóan (az eddig az országnak megszerzett) párizsi repülőjegyeket. Természetesen az egyes- és a páros teljesítmények is számítanak majd a névsor kihirdetésénél, éppen ezért is nevezhetett a K1 500 méterre Kozák, akinek minden alkalmat és versenyszámot meg kell ragadnia a bizonyításra, hogy nehogy kiszoruljon az olimpiai csapatból. A botrányt kirobbantó bejegyzésében erre is utalt.

„Indulni fogok egyesben, párosban és négyesben is (az más kérdés, hogy ez után a poszt után ki fog mögém ülni vagy inkább állni).

Reális vagyok 37 évesen, két év kihagyás után, két gyerekkel egyesben nem fogok nyerni. Ne is várja senki. De el tudok érni egy jó eredményt és tudom, hogy a jelenlegi magyar mezőnyben – és talán a nemzetköziben is – én vagyok a legjobb vezérevezős” – írta Kozák Danuta.