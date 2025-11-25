Ft
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaságpolitikai botrány ellenzék

Drasztikus gazdaságpolitikai pornográfiával bukott le a Tisza Párt! Jönnének vissza a kommunisták ezerrel

2025. november 25. 21:56

A jólét felé tartó szekerünket azonnal a szegénység dűlőútjára fordítanák vissza.

2025. november 25. 21:56
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Orbán Viktor és Agatha Christie lelke meglehetősen közel áll egymáshoz. Azt mondta tegnap a kormányfő az Országházban, hogy a parlament hangütése, „különösen az ellenzék miatt durva, alpári, szuterénbe való”. Közösségi oldalán hozzátette, az ellenzéknek is van joga a fegyvernem-választáshoz. 

És ha ilyen durvát választanak, hogy láncos buzogánnyal menjünk, hát akkor láncos buzogánnyal megyünk. 

Agatha Christie ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Megesett már, hogy beleharapott egy szép, piros almába és a magház mellől egy undorító féreg nézett vissza? Sok ilyen ember van manapság. Azt kell, hogy mondjam, egyre több.” 

Elég csak a Tiszára gondolni, amely látványosan apad ugyan, de még így is képes volna – undorító féregként – drasztikus gazdaságpolitikai merénylettel meztelenre vetkőztetni a magyar társadalmat.

De menjünk sorban. 

A DK-sok nagyon elemükben voltak. Mindenáron földbe akarták döngölni a miniszterelnököt, de rendre mellé ütöttek. Izmaik feszültek ugyan, mint Popeye tengerésznek spenótozás után, de hiába. Barkóczi Balázs például Nagy Feró Kossuth-díjával játszotta el az almakukacot, pökhendin fölkérdezve a miniszterelnököt: mikor vonják vissza? Orbán azonnal láncos buzogánnyal verte le az almából kinéző férget, amikor azt válaszolta: gondolják át, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, mert a rendszerváltás után egyetlen kommunistától sem vonták vissza ezeket a díjakat. 

A gusztustalanságról szólva felhívta Barkóczi figyelmét, hogy Gréczy Zsolt háta mögött ül. 

Csak emlékeztetőül, a Magyar Nemzet Gréczi parlamenti mandátumáról való lemondásáról úgy számolt be még 2019-ben, hogy annak hátterében az a botrány húzódik meg, melynek keretében előbb alsónadrágos, félmeztelen fotók, majd pornográf képek is előkerültek Gréczy Zsoltról, amelyeken a DK országgyűlési képviselője például önkielégítés közben látható. A botrány máig süt, a képek ma is fellelhetők az interneten, de jól látható, hogy az ellenzék körében nincs az a gusztustalanság, amit ne lehetne meg nem történté tenni. Gréczy – mint tudjuk – ma is képviselő. Volt ugyanis képe lemondása után Gyurcsány engedélyével újraválasztatni magát, és volt képük a DK-s szavazóknak őt újraválasztani. Ez a baloldal erkölcsmentes emésztőgödre.

Orbán Viktor Kálmán Olga kukacoskodására is odacsapott, amikor azt mondta: 

Ez egy olyan társasjáték, amelynek rosszul írta meg a szabályait. Az úgy nem fog menni, hogy önök kitalálnak valamit, mondjuk egy Zsolti bácsit, én meg majd mondjam meg, ki az. Mondják meg önök (…) Ha valaki tudja, ki az, azok maguk.” Persze tudják ők, ilyen Zsolti bácsi nem létezik. 

Ha létezne, akkor már rég elvitték volna a DK által még szeptemberben felajánlott 5 millió forintos nyomravezetői díjat. Dobrev úgy nagyképűsködött: „Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd.”  November végén járunk, a Holdról csak a Fidesz legutóbbi győzelme látszik, nem Dobrevék rágalmainak obulusa.

A DK gyaníthatóan azért gusztustalankodik ilyen látványosan, mert nagy bajban van. Jelenleg ugyanis nem érik el a parlamentbe jutási küszöböt. S később sem valószínű.  Ezért van szükségük a hajánál fogva előrángatott pedofilozásra vagy Nagy Feró kijelentésének nevetséges glancolására. 

De ha már Gréczynél előjött a gusztustalan meztelenkedés, ne menjünk el szó nélkül a Tisza újabb lebukása mellett sem. 

magyar péter pártja ugyanis egyenesen az egész társadalmat akarja meztelenre vetkőztetni. 

Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot (gazdaságpolitikai pornográfiát) készít elő. A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének ki a zsebünkből adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

Itt nem egyszerűen gazdasági, hanem egyenesen drasztikus ideológiai fordulatról beszélünk. 

Ezerrel jönnének vissza a kommunisták. Már a spájzban vannak. A jólét felé tartó szekerünket azonnal a szegénység dűlőútjára fordítanák vissza. Magyar a szovjet szuronyokkal való kényszerítés helyett globalista vasmarokkal fojtogatná a magyarok nyakát. 

Manferd Weber és Ursula pedig tapsolnának neki. Nem a Bubó doktor iránt epekedő dundus szőrös nővér, hanem az Európai Bizottság elnöke. 
Itt bújnának csak elő nyilvánvalóan az almából a férgek. Ez lehet az a nagy titok, amiről csak a választás után lehet beszélni. Feltéve, ha nyernek. De nem nyernek.

A magyarok dolga lesz, hogy a láncos buzogánnyal üssék agyon az esélyüket.

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)
 

 

