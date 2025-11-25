A DK-sok nagyon elemükben voltak. Mindenáron földbe akarták döngölni a miniszterelnököt, de rendre mellé ütöttek. Izmaik feszültek ugyan, mint Popeye tengerésznek spenótozás után, de hiába. Barkóczi Balázs például Nagy Feró Kossuth-díjával játszotta el az almakukacot, pökhendin fölkérdezve a miniszterelnököt: mikor vonják vissza? Orbán azonnal láncos buzogánnyal verte le az almából kinéző férget, amikor azt válaszolta: gondolják át, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, mert a rendszerváltás után egyetlen kommunistától sem vonták vissza ezeket a díjakat.

A gusztustalanságról szólva felhívta Barkóczi figyelmét, hogy Gréczy Zsolt háta mögött ül.

Csak emlékeztetőül, a Magyar Nemzet Gréczi parlamenti mandátumáról való lemondásáról úgy számolt be még 2019-ben, hogy annak hátterében az a botrány húzódik meg, melynek keretében előbb alsónadrágos, félmeztelen fotók, majd pornográf képek is előkerültek Gréczy Zsoltról, amelyeken a DK országgyűlési képviselője például önkielégítés közben látható. A botrány máig süt, a képek ma is fellelhetők az interneten, de jól látható, hogy az ellenzék körében nincs az a gusztustalanság, amit ne lehetne meg nem történté tenni. Gréczy – mint tudjuk – ma is képviselő. Volt ugyanis képe lemondása után Gyurcsány engedélyével újraválasztatni magát, és volt képük a DK-s szavazóknak őt újraválasztani. Ez a baloldal erkölcsmentes emésztőgödre.

Orbán Viktor Kálmán Olga kukacoskodására is odacsapott, amikor azt mondta: