11. 27.
csütörtök
11. 27.
csütörtök
Washington Ukrajna béketerv botrány Oroszország Egyesült Államok

Ukrajna a tárgyalóasztalon

Ukrajna a tárgyalóasztalon

2025. november 27. 07:32

Az egyre türelmetlenebb trumpi Egyesült Államok új béketervvel állt elő az ukrajnai háború kapcsán, hogy végre lezárják az egyre kilátástalanabb, pusztító konfliktust. Ehhez viszont Ukrajnának, Oroszországnak és az európai hatalmaknak is lesz pár szavuk. Áttörés jön, vagy folytatódik a háború, mint eddig mindig?

2025. november 27. 07:32
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Mind Ukrajnának, mind az országot vezető Volodimir Zelenszkijnek besötétültek az ősz végi napok. Mint előző lapszámunkban is bemutattuk, az ukrán elnök körül a legmagasabb szintekig ért az a hatalmas korrupciós botrány, amely az évek óta háborúban álló ország stratégiai jelentőségű energiaszektorán élősködő, gátlástalan hálózat leleplezésével robbant ki. Zelenszkij egyelőre személycserékkel próbál túlélni, de sokak szerint józan ésszel nehezen elképzelhető, hogy ne tudott volna a legszűkebb köreiben működő korrupciós módszerekről. Eközben Oroszország folytatja lassú, felőrlő előrenyomulását a keleti fronton; a trend megfordítására nem mutatkozik esély, bár Ukrajna továbbra is sok, főleg drónnal végzett ellentámadást intéz stratégiai fontosságú oroszországi objektumokat célozva. 

A három és fél éve háborúban álló Ukrajnának azonban most jöhet az igazi feketeleves: ha nem tud javítani az újabb amerikai béketerv feltételein, akkor egy az ukránok veszteségeit rögzítő és az oroszok számára előnyösebb béke jöhet létre. 

Miről is szól – első változatában – a Trump-féle újabb béketerv? Az amerikai kormányzat huszonnyolc pontban foglalta össze javaslatait. A lényeges megállapítások a következők: először is megőrzik, megerősítik Ukrajna szuverenitását. Átfogó megnemtámadási megállapodást kötnek Oroszország, Ukrajna és Európa többi része között. Az elmúlt harminc év minden kétértelműségét rendezni kívánják. Oroszország nem támad meg további szomszédos országokat, és a NATO sem terjeszkedik tovább. 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. november 27. 08:49
"Európai hatalmak" ??? Vajon kikre gondolhatott a szerzö? A hamarosan teljesen padlóra került GErmanisztánra, a majdnem teljesen a mohamedán szutyokban fetrengö flansziákra, vagy a még mindíg világuralmi agyrémeket kergetö britekre? Ezek még a sok migránssal sem tudnak mit kezdeni és évek óta hitelböl léteznek.....
Válasz erre
0
0
Kecmec
2025. november 27. 07:53
Ez a tartalom csak előfizetők részére ......tízenéve olvasom a Mandit, az utóbbi évek minőségi romlása miatt sosem gondoltam hogy más oldalakon kezdem a hír olvasást és nem a Mandin....már a bulvár kategória alján vagyunk ,sajnos és ezért még fizetni ?
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2025. november 27. 07:52
a fronthelyzet alapján Ukrajna megint lehetőséget kapott a számára legkedvezőbb béke megkötésére, mint 15ben és 22-ben. Mikor veszik észre az ukránok, hogy nyugat Európa a vesztüket se bánja az anyagi érdeki elérése érdekében? Küldhetnénk nekik pár magyar történelem könyvet, Trianonnal a középpontban
Válasz erre
1
0
borsos-2
2025. november 27. 07:50
Tényleg kijevig kell menni és lerombolni a parlamentjüket, hogy végre ne fújják a lehetetlen feltételeiket, miközben hullanak mint a legyek....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!