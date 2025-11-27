Ukrajna a tárgyalóasztalon

Nyomás alatt az ukránok: Trump komoly feltételt szabott Zelenszkijnek – addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez nem teljesül
A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.
Az egyre türelmetlenebb trumpi Egyesült Államok új béketervvel állt elő az ukrajnai háború kapcsán, hogy végre lezárják az egyre kilátástalanabb, pusztító konfliktust. Ehhez viszont Ukrajnának, Oroszországnak és az európai hatalmaknak is lesz pár szavuk. Áttörés jön, vagy folytatódik a háború, mint eddig mindig?
Mind Ukrajnának, mind az országot vezető Volodimir Zelenszkijnek besötétültek az ősz végi napok. Mint előző lapszámunkban is bemutattuk, az ukrán elnök körül a legmagasabb szintekig ért az a hatalmas korrupciós botrány, amely az évek óta háborúban álló ország stratégiai jelentőségű energiaszektorán élősködő, gátlástalan hálózat leleplezésével robbant ki. Zelenszkij egyelőre személycserékkel próbál túlélni, de sokak szerint józan ésszel nehezen elképzelhető, hogy ne tudott volna a legszűkebb köreiben működő korrupciós módszerekről. Eközben Oroszország folytatja lassú, felőrlő előrenyomulását a keleti fronton; a trend megfordítására nem mutatkozik esély, bár Ukrajna továbbra is sok, főleg drónnal végzett ellentámadást intéz stratégiai fontosságú oroszországi objektumokat célozva.
A három és fél éve háborúban álló Ukrajnának azonban most jöhet az igazi feketeleves: ha nem tud javítani az újabb amerikai béketerv feltételein, akkor egy az ukránok veszteségeit rögzítő és az oroszok számára előnyösebb béke jöhet létre.
Miről is szól – első változatában – a Trump-féle újabb béketerv? Az amerikai kormányzat huszonnyolc pontban foglalta össze javaslatait. A lényeges megállapítások a következők: először is megőrzik, megerősítik Ukrajna szuverenitását. Átfogó megnemtámadási megállapodást kötnek Oroszország, Ukrajna és Európa többi része között. Az elmúlt harminc év minden kétértelműségét rendezni kívánják. Oroszország nem támad meg további szomszédos országokat, és a NATO sem terjeszkedik tovább.