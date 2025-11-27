Ukrajna a tárgyalóasztalon

Mind Ukrajnának, mind az országot vezető Volodimir Zelenszkijnek besötétültek az ősz végi napok. Mint előző lapszámunkban is bemutattuk, az ukrán elnök körül a legmagasabb szintekig ért az a hatalmas korrupciós botrány, amely az évek óta háborúban álló ország stratégiai jelentőségű energiaszektorán élősködő, gátlástalan hálózat leleplezésével robbant ki. Zelenszkij egyelőre személycserékkel próbál túlélni, de sokak szerint józan ésszel nehezen elképzelhető, hogy ne tudott volna a legszűkebb köreiben működő korrupciós módszerekről. Eközben Oroszország folytatja lassú, felőrlő előrenyomulását a keleti fronton; a trend megfordítására nem mutatkozik esély, bár Ukrajna továbbra is sok, főleg drónnal végzett ellentámadást intéz stratégiai fontosságú oroszországi objektumokat célozva.

A három és fél éve háborúban álló Ukrajnának azonban most jöhet az igazi feketeleves: ha nem tud javítani az újabb amerikai béketerv feltételein, akkor egy az ukránok veszteségeit rögzítő és az oroszok számára előnyösebb béke jöhet létre.