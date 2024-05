A nevelőedzője és egykori riválisa is kiáll Kozák Danuta mellett

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Az ország egyik legsikeresebb utánpótlás-edzője Agócs Mihály, akinek a versenyzői több mint száz bajnoki aranyérmet szereztek, és többek között az olimpiai bajnok Kozák Danuta és Szabó Gabriella, valamint a világbajnok Benedek Dalma és Paksy Tímea nevelőedzője is volt. Nagyságát, hozzáértését jól mutatja, hogy utánpótlás-edzőkén lett Mesteredző, ami ritkaság. Hitvallása, hogy nemtől függetlenül jutalmazni és büntetni mindenkit kell, de meg kell találni az egyénhez vezető utat, a személyre szabott bánásmódot. Dicsérni és szidni is kell, különben megrekedne a fejlődésben a tanítvány, de szerinte meg kell érezni, hogy mikor segít a szidás, a jó szó, vagy éppen a hallgatás. Talán ezért is szeretik, tisztelik annyira Agócsot a volt és jelenlegi tanítványai.

A szakember is a hatszoros olimpiai bajnok oldalára állt a Kozák-Csipes vitában. Ahogy azt a Mandiner is megírta, Kozák Danuta „suttyó alkesznek" titulálta a közösségi oldalán az edzőjét, aki a négyeshajó felkészítéséért felelős a válogatottnál. A 37 éves klasszis a Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben fakadt ki, s egyértelműen meg is nevezte, hogy kivel van problémája, Csipes Ferenccel.

„Sajnálom Dana, hogy ez megeshetett Veled! Tisztellek a kiállásodért, és remélem, az illetékesek megfelelően fel fognak lépni az ügyben! Szerintem minden jó érzésű ember melletted áll. Mi mindenképpen Veled vagyunk!” – írta Kozák bejegyzése alá a Mesteredző.

A 7-szeres világbajnok és 10-szeres Európa-bajnok Benedek Dalma is tett egy kommentet a volt riválisa posztja alá. A magyar kajakozónő, aki 2012 óta szerb színekben versenyezett, de már visszavonult, támogatja Kozákot.

„Kétgyermekes anyukaként és volt élsportolóként is köszönöm, hogy nem maradsz csendben. Bátor vagy! Erős vagy!

Kívánom, hogy teljesüljön az álmod, és érmekkel térj haza Párizsból” – bátorította az olimpiai bajnok klasszist a 42 éves Benedek Dalma.