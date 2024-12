A kenuból is kiborították a magyar szövetségi kapitányt!

Ifjabb Foltán László már a jövőbe tekint: ő lett a felnőtt kenusok szövetségi kapitánya

Fotó: MKKSZ

Nehéz döntés

„Nagyon szeretném csinálni, egyébként nem is nagyon tudom elképzelni magam máshol, mert ebben éltem már az utánpótlás-kapitányságom alatt is, immár tizenhat éve. Csinálnom kéne tovább!” – fogalmazott október elején Hüttner Csaba a Magyar Kajak-Kenu Szövetség podcast műsorában. Majd felgyorsultak az események, lapunk elsőként közölt interjút Hadvina Gergellyel, aki a szakmai igazgatói poszton váltotta Boros Gergelyt. Az új vezető finoman jelezte, változások várhatók: „Minél hamarabb szeretnék a jelenlegi szövetségi kapitányokkal is leülni, és megtudni, ők hogy látják a helyzetet, min lehetne esetleg javítani, s utána egy új rendszert felállítani” – vetítette előre Hadvina, s egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely nem egy, hanem két szövetségi kapitány kijelölését szorgalmazza. Az MKKSZ ki is írta a pályázatot, s összesen tízen jelentkeztek. Első körben – miközben Tóth Dávidot választották meg a kajakosok szövetségi kapitányának – a kenu szakágban nem tudott/akart dönteni az elnökség. Időt kért, és eredménytelennek nyilvánította a pályázati felhívást.

A három jelölt közül a szakmai igazgató ifjabb Foltán Lászlót javasolta, ám az elnökség titkos szavazást tartott úgy, hogy Hüttner Csaba és Vajda Attila neve is benne maradt a kalapban. Ifjabb Foltán kapta a legtöbb szavazatot, aki így elődje útját járhatja.

Sikerek, nehézségek

Az 53 éves Hüttner Csaba kenusként négyszeres világ- és Európa-bajnok szakember előbb utánpótlás-, majd felnőtt szövetségi kapitány volt – igaz mindkét szakágban. 2017-ben számos ifjú tehetséget a mély vízbe dobott, s egyengette a pályafutásukat, csakúgy, mint egy-két perifériára szorult rutinosabb versenyzőjét. Súlyos döntést hozott meg, amikor idén – a furcsán alakult válogatóverseny után – kihagyta az olimpiai csapatból a hatszoros aranyérmes Kozák Danutát, s ahogy korábban a női, ezúttal a férfi négyes összetétele, valamint a Kopasz Bálint – Varga Ádám páros elindítása miatt is kritizálták. A mesteredző regnálása alatt 13 érmet lapátoltak össze két olimpián a magyar kajakosok (3 arany, 6 ezüst, 4 bronz), de hiába a 7 párizsi medália, arany nem volt köztük. S lehet, ez lett a veszte...