A kapitányok új főnöke, Hadvina Gergely a Mandinernek: Számon kérem majd a dolgokat!

Vitathatatlanul megkezdődött az új olimpiai ciklus előkészítése a 2028-as Los Angeles-i játékokra a magyar kajak-kenuban. Komoly pozícióban jelentett be változást a közelmúltban újraválasztott Schmidt Gábor elnök vezette testület: Boros Gergely leköszönő szakmai igazgató helyét Hadvina Gergely mesteredző, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kajak-kenu szakedzői képzésének vezetője veszi át. A 38 esztendős szakember Európa-bajnoki ezüstérmes, válogatott kajakos volt, fiatalon, 26 évesen visszavonult. Végigjárta az edzői ranglétrát, személyi- és erőnléti tréner lett, utánpótlás korú versenyzőket nevelt, majd felnőttekkel foglalkozott. Irányította Gál Péter, Sarudi Pál és Bodonyi Dóra felkészülését is, utóbbit olimpiai arany- és bronzéremre, világ- és Európa-bajnoki sikerekre vezette. 2022-ben mesteredzői címet kapott, s immár az egyik legsikeresebb sportágunk első számú szakmai vezetője lett. A szakember készségesen nyilatkozott lapunknak közvetlenül a kinevezése után.

Komoly megbízatást kapott. Hogy fogadta?

Nagyon megtisztelő, hogy így alakult. Izgatott vagyok, hogy ezt a feladatkört elláthatom. Schmidt Gábor elnökkel volt több egyeztetésem, beszélgettünk pár dologról, és ezek alapján jelezte: szeretné, ha elvállalnám.

Voltak ilyen ambíciói?

Az elmúlt pár hónapban történtek egyeztetések arról, hogy az edzősködést nem folytatom. Azt viszont nem tudtam, mi lesz a feladatom ősztől. Több helyen, több dolog is szóba került. Örülök, hogy így alakult.

Hadvina Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség új szakmai igazgatója

Fotó: MKKSZ

Elődjével, Boros Gergellyel többször találkoztam, főképp, amikor egy-egy olimpia, világverseny előtt beszámolt az előkészületekről. Öntől viszont már azt várják, hogy a november 4-én esedékes következő elnökségi ülésre mutassa be, hogy milyen szervezeti keretek között kívánja biztosítani a válogatott keretek magas szintű felkészülését és a 2032-ig szóló stratégiában megfogalmazott sportági feladatok végrehajtását. Mit jelentenek ezek?

A lényeg, hogy kifejezetten gyorsan be kell ugranom ebbe a munkakörbe. El is kezdtük az egyeztetéseket, Boros Gergellyel régóta remek kapcsolatot ápolunk, együtt is versenyeztünk. Kubina Ádámmal (az eddigi főtitkár, aki marad a szövetség berkein belül – a szerk.) jó ideje dolgozunk. Bele kell ásnom magam ebbe a feladatba, hogyan tudnék esetleg új ötletekkel előállni.

Minél hamarabb szeretnék a jelenlegi szövetségi kapitányokkal is leülni, és megtudni, ők hogy látják a helyzetet, min lehetne esetleg javítani, s utána egy új rendszert felállítani.

Hüttner Csabának, a felnőttek szövetségi kapitányának lejár a szerződése október végén. Az elnökség az Ön előterjesztése után dönti el november 30-ig: milyen kiválasztási feltételrendszer alapján határoz majd az egyes válogatott kereteket vezető szövetségi kapitányok és vezetőedzők szerepéről. Lesznek változások?