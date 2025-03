Az anyaság és a visszatérés együtt depresszióhoz vezetett – felhagy a sporttal a magyar olimpiai bajnok (VIDEÓ)

A váltás hamar sikert eredményezett, 2017-ben Raciciében megszerezte első felnőtt világbajnoki címét, miután győzött 500 méteren. Ugyanebben az évben a plovdivi Európa-bajnokságon az 5000 mellett 1000 egyesben is aranyérmes lett. 2018-ban már olimpiai számban is indulhatott a világbajnokságon a négyesben Kárász Annával, Kozák Danutával és Medveczky Erikával ülhetett hajóba. Az egység óriási csatában legyőzve az új-zélandiakat aranyérmet szerzett. Ugyanezen a vb-n 1000 egyesben is győzött, ez volt a magyar kajak-kenu sport történetének 200. világbajnoki sikere. A 2019-es szegedi kvalifikációs világbajnokságon ismét bekerült a négyesbe. Augusztus 25-én előbb a rajta kívül még Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara és Medveczky Erika fémjelezte hajó ünnepelhetett győzelmet, majd pár órával később 5000 méteren is elsőként ért célba. Ez utóbbi már az ötödik világbajnoki címét jelentette, amivel bekerült a sportág Örökös Bajnokai közé.

A 2021-es poznani Európa-bajnokságon triplázott, a négyes mellett párosban Kozák Danutával, valamint 5000 egyesben is nyerni tudott. A tokiói olimpián előbb a Kozákkal alkotott párosuk harmadikként ért célba, majd a négyes tolóembereként szintén Kozák Danutával, valamint Kárász Annával, Csipes Tamarával a hajóban olimpiai bajnok lett.

Depresszióhoz vezetett az anyaság és a visszatérés

Nem sokkal a hazatérést követően mononukleózist diagnosztizáltak nála, aminek következtében az őszi világbajnokságon nem indult. A 2022-es évet kislánya születése miatt kihagyta, 2023-ban viszont már ott volt a duisburgi világbajnokságon hetedik, egyben olimpiai kvótaszerző négyesben, ám a következő évi válogatón már nem tudta kiharcolni helyét az olimpiai csapatban. Utolsó versenye a szolnoki magyar bajnokság volt, ahol négyesben 200, 500 és 1000 méteren is aranyérmes lett, 1000 párosban pedig harmadikként zárt.

Az volt a legrosszabb, hogy nem tudtam aludni, és ez már krónikus szinten volt. Eleve volt egy újszülött lányom, aki felkelt éjszaka egyszer, de én egész éjszaka nem tudtam aludni. Nagyon ingerült voltam. Ha az edzésen voltam, azért éreztem magam rosszul, hogy mért nem a gyerekemmel vagyok, mikor a gyerekemmel voltam, akkor miért nem maradtam még nyújtani. Szóval ezt se nagyon tudtam a helyén kezelni. Mintha elvesztettem volna önmagam, nem volt önbizalmam”

– mondta.

Edzőjével, Hadvina Gergellyel 2020-ban házasodtak össze, kislányuk, Holli idén lesz hároméves.

(MTI/Mandiner.hu)