Egy csapatnyi játékos eltűnt Marco Rossi válogatottjából – mutatjuk a 12 játékost, és hogy mi lett velük!

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Marco Rossi szövetségi kapitány nem először hirdetett keretet labdarúgó Európa-bajnokság előtt. Az eredetileg 2020-ra tervezett, de végül 2021-ben, részben hazai pályán rendezett tornára nevezett 26 fős csapat mostanra jelentősen átalakult. Formahanyatlás, sérülés, visszavonulás – íme, néhány alapos indok a mellőzésre.

Ahogy arról írtunk, hat olyan magyar labdarúgó van (Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Fiola Attila, Kleinheisler László, Lang Ádám és Nagy Ádám), aki már a harmadik kontinenstornájára készül. Cikkünkben bemutattuk mi történt velük a 2016-os bordeaux-i osztrák veréstől Kölnig. Most pedig azt is megnéztük, az előző Eb-hez képest mennyire cserélődött ki Rossi kerete: hárman visszavonultak, kilencen továbbra is játékban.