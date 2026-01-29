Marxtőkéje a Nemzeti Színházban (X)

Marx 1867-ben megjelent műve eredetileg A politikai gazdaságtan bírálatához címmel látott napvilágot, szerény brossúraként. A három kötetesre tervezett munka soha nem készült el teljes egészében, mégis a 20. századi politikai gondolkodás egyik alapszövegévé vált, és egy totalitárius eszme, a kommunizmus egyik fundamentumává lett. A töredékesség nem gyengítette, hanem felerősítette hatását.

A Marxtőkéje abból a felismerésből indul ki, hogy A tőke nem pusztán filozófiai emlékmű. Marx gondolkodása — különösen vallásellenességgel átszőtt világlátása — olyan ideológiai örökséget hagyott maga után, amelytől a mai napig nem tudunk szabadulni. Egy eszme, amely újra és újra alakot vált, nyelvet cserél, arcot ölt — de belső logikája változatlan marad.

Az előadás kizárólag eredeti dokumentumokra épül: levelekre, tanulmányokra, kiáltványokra. Marx, Engels és Lenin szövegei nem értelmezésként hangzanak el, hanem saját jogon szólalnak meg. Fikció nincs — csak gondolatok, mondatok és azok következményei. A szó itt tetté válik, a mondat sorsot formál.

„A politikai gazdaságtan elméleti kifejtése és az arra hivatkozó politikai cselekvés közötti feszültség drámai erejű” — fogalmaz Vidnyánszky Attila. „Azok a folyamatok és törvényszerűségek, amelyeket Marx az izmosodó kapitalizmus sajátosságaiként írt le, napjainkban teljesednek ki. A tőke a felszín alatt felgyülemlő, kérlelhetetlen energiákat veszi számba. Tanúi lehetünk annak az elembertelenedésnek, amelyet a tőke uralma okoz. Megrendítő felismerni, miként rendülnek meg az erkölcsi létezés alapjai, amikor az erkölcs relativizálódik, és az emberhez méltó élet fundamentumai kerülnek veszélybe.”

Az előadás Marx személyes életútján, A tőke tézisein és az eszme történelmi hatásán keresztül közelít a jelenhez. Vizsgálja azt a gondolkodásmódot, amely újra és újra visszatér: a terror nyelvét, az eltörlés gesztusát, a morális fölény igényét és az erkölcs relativizálását.