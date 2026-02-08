Öröm és teljesítmény – 40 éve hunyt el Mérei Ferenc, a magyar szociálpszichológia atyja

Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye
Ahogy meghatóan mondta egy interjúban: „Addig akarok élni, amíg libidóm van: érdeklődésem, vágyam, ambícióm.”
Bár a kelleténél kevesebben lapozzák Mérei örök szerzőtársával, V. Binét Ágnessel írt korszakos művét, a Gyermekléktant vagy a szintén elsőrendű Közösségek rejtett hálózata című munkáját, passzív műveltségként minden gyermek fejében ott van a neve, hiszen az Ablak–Zsiráf gerincén is olvasható.
Bizonyos értelemben tipikus 20. századi magyar értelmiségi életút az övé: a második világháború előtt Párizsban tanult – ahová a numerus clausus miatt emigrált –, a pszichológia nagy alakjaival együtt indult, baloldali elkötelezettségű kutatóként dolgozott a század társadalomtudósai számára legizgalmasabb szakmában, majd szembesült a szocializmus gyakorlatával.
Mint tudjuk: Marx szerint a tudat a lét függvénye, az elvtársak pedig úgy vélték, hogy a szocialista rendszer maga a paradicsom, így nincs szükség a lélek gyógyítóira, sőt üldözendők.
Méreire a forradalomban való részvétel miatt tíz év börtönt sóztak, végül öt évet ült: mint a legtöbben, ő is az 1963-as amnesztiával szabadult. Eközben három kislánya – Fónay Jenő kifejezésével: a börtönárvák– édesanyjukkal nyomorogtak, oly sok társukhoz hasonlóan. 1957. május 1-jén pedig arra eszméltek az egykori pesti srácok, Petőfi körösök, a forradalom hősies alakjai, hogy majd egymillióan mentek ki a felvonulásra, ahol Kádár és a többi gyilkos állt a tribünön – Mérei pontos kifejezésével működésbe lépett az „össznemzeti elfojtás”.
A jóságos törpére emlékeztető tudós nem tört meg a börtönben, naplót vezetett, hol vécépapíron, hol stanicli-maradékon, mikor mi akadt.
Erről írta egyik jeles tanítványa, Bagdy Emőke, hogy „a lét határhelyzeteiben is lehetséges valódi érték létrehozása, ez adhat erőt és célt a túléléshez”.