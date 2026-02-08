Öröm és teljesítmény – 40 éve hunyt el Mérei Ferenc, a magyar szociálpszichológia atyja

Bár a kelleténél kevesebben lapozzák Mérei örök szerzőtársával, V. Binét Ágnessel írt korszakos művét, a Gyermekléktant vagy a szintén elsőrendű Közösségek rejtett hálózata című munkáját, passzív műveltségként minden gyermek fejében ott van a neve, hiszen az Ablak–Zsiráf gerincén is olvasható.

Bizonyos értelemben tipikus 20. századi magyar értelmiségi életút az övé: a második világháború előtt Párizsban tanult – ahová a numerus clausus miatt emigrált –, a pszichológia nagy alakjaival együtt indult, baloldali elkötelezettségű kutatóként dolgozott a század társadalomtudósai számára legizgalmasabb szakmában, majd szembesült a szocializmus gyakorlatával.