Zuhanásba válthat a mesterségesintelligencia-biznisz? 

Egy MIT-kutatás szerint a 300 vizsgált MI-projekt 95 százaléka nem térült meg, miközben a cégek dollármilliárdokat költenek adatközpontokra, amelyek energiaigénye nukleáris reaktorokat is igényel.

Jerry Kaplan, aki négy technológiai buborékot élt túl, a szilícium-völgyi Computer History Museum részéről figyelmeztetett: „Ennyi pénz forog kockán, hogy a dotkomnál is nagyobb lesz a veszteség, sőt az egész gazdaságot magával rántja”. Környezeti kockázatok is felmerülnek: a sivatagi adatközpontok rozsdásodni fognakha a buborék kipukkan, toxikus anyagokat szivárogtatva a talajba.

Az OpenAI említett DevDay-je október 6-án tovább fűzte a spekulációt. Altman itt jelentette be az App SDK-t, az AgentKitet és a ChatKitet, amelyek a ChatGPT-t app-store-rá alakítják, lehetővé téve az MI-ügynökök önálló működését. Emellett partnerségeket kötöttek olyan vállalatokkal, mint a Walmart, ahol a ChatGPT „buy” gombbal integrálódik a bevásárlásba, segítve a kiskereskedelmi óriást az 1 ezermilliárd dolláros értékeltség felé. Altman Jony Ive-val, az Apple egykori dizájnfőnökével együttműködve fejleszt hardvert, miközben hangsúlyozza: „Trilliókat kell költeni adatközpontokra, mert a kereslet világszerte nagyot ugrik.” Azonban a cég fél év alatt 8 milliárd dollárt bukott, az éves vesztesége pedig 20 milliárd körül mozog – azaz minden dollárnyi bevétel mellett a tripláját költik el. Ez felveti a kérdést: meddig tartható ez a modell, amikor az Nvidia tűnik az utolsó nagy befektetőnek, amely ekkora összegeket mozgósíthat?

Ugyanakkor nem mindenki pesszimista. Jeff Boudier, a Hugging Face termékfelelőse szerint az MI-infrastruktúra mai „felfújása” hosszú távon hasznos lesz, akárcsak a dotkomlufi után, amikor a tőzsdei rali zuhanni kezdett, ám akkor felépülő amerikai telekomhálózatok megalapozták az internet sikerét. A World Economic Forum elemzése is árnyalja a képet: szerintük az MI-buborék nem a jól ismert 1636-37-es holland tulipánhagyma láz mintáját követő spekuláció, hanem fundamentumokon alapuló boom. A Stanford professzora, Anat Admati szerint utólag derül majd ki, hogy buborék volt-e az MI-részvények elmúlt hónapok és évekbeli árugrása.

Az USA-ba áramló külföldi tőke rekordmértékű, 290 milliárd dolláros volt a második negyedévben, de ha a befektetők rájönnek, hogy a várt hozamok elmaradnak, a buborék kipukkanása nemcsak az MI-vállalatokat, hanem a teljes gazdaságot érintheti.